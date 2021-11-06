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AK Parti'li Akbaşoğlu, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

06.11.2021 13:45

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "19 yıllık iktidarımızın kalkınma hamlelerine baktığımızda da 6 bin kilometreden aldığımız bölünmüş yolları yaklaşık 30 bin kilometreye çıkarttık." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "19 yıllık iktidarımızın kalkınma hamlelerine baktığımızda da 6 bin kilometreden aldığımız bölünmüş yolları yaklaşık 30 bin kilometreye çıkarttık." dedi.

Akbaşoğlu, partisinin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ?Türkiye'de, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren AK Parti iktidara gelene kadar ki 79 yıllık zaman diliminde toplam 6 bin kilometre bölünmüş yol inşa edildiğini belirtti. Akbaşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir yiğit çıktı bu milletin bağrından, demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarına aykırı tutum ve davranışları ortadan kaldırarak, 84 milyon insanımızın tamamını kardeş bilerek, hepsini kucaklayarak, her hak sahibinin hakkını tastamam vermek olan adaleti partisinin isminin birinci uhdesi haline getiren ve onunla beraber de sessiz devrimleri icra edeceğini ilan ederek, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek, 'Bismillah.' diyerek işe başlayan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci uhdesi de bu sesiz devrimleri insan hakları, özgürlükler, demokrasi boyutunda gerçekleştirip milletle devlet kaynaşmasını ortaya koyarken kalkınmayı gerçekleştirerek, gerçekten insanımızın hayatını kolaylaştıracak, maddi imkanlarını geliştirecek, çevresini güzelleştirecek, itibarını artıracak bir bakış açısını da Adalet ve Kalkınma Partisi olarak kendi programına koymuştur. İşte 19 yıllık iktidarımızın kalkınma hamlelerine baktığımızda, 6 bin kilometreden aldığımız bölünmüş yolları yaklaşık 30 bin kilometreye çıkarttık."

Partililere "Bu ne demek?" sorusunu yönelten Akbaşoğlu, "Şöyle bir düşünelim, bir formül, bir orantı hesabı, bir matematik. Onlarca hükümet gelmiş geçmiş 80 yılda 6 bin kilometre, 19 yılda ise 30 bin kilometreye çıkmış ?yani 5 misli artırmışız, yüzde 500 artışmışız. Denklemi şöyle bir an için düşününüz, 19 yılın AK Parti iktidarını ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın bu şaheser hizmet destanını kenara koysanız siyasi tarihimizden ve normal ondan önceki gidişatın devam ettiğini düşünseniz ancak 400 yıl sonra erişebileceğimiz 30 bin kilometre bölünmüş yola Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ak kadroların sayesinde 19 yılda eriştik elhamdülillah." diye konuştu.

Akbaşoğlu, bunun lider ve AK Parti'nin farkı olduğunun altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"4 asırlık hizmeti 19 yıla sığdırma büyük hamlesi, büyük destanı. Bunun altındaki imzanın sahibi siz değerli teşkilat mensuplarımızdır. Mesele tam da budur, 400 yılda ancak CHP zihniyeti ile yandaşlarıyla gelebileceğimiz sonucu 19 yıla sığdırabilme azmi, cesareti, çalışkanlığı, ufku ve kararlılığıdır bizi farklı kılan. Bu nedenle inşallah hep beraber tarihin önemli dönüm noktası olan Haziran 2023 seçimlerinde değerli gençler, azminiz, cesaretiniz ve coşkunuzla Cumhur İttifakı olarak Trabzon'da bugüne kadar ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük rekor kırılmasına söz veriyor musunuz? Haziran 2023'de Allah'ın izniyle en yüksek oy oranına Trabzon'da ulaşacağımız gerçeği ile şimdiden kolları sıvayarak 'Ya bismillah.' diyor muyuz?"

Katılımcıların "Evet" yanıtı üzerine, Akbaşoğlu, "Hayırlı olsun şampiyonluğunuz. Trabzon'a şampiyonluk yakışır." diyerek sözlerini tamamladı.

AK Parti'li Akbaşoğlu, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
AK Parti'li Akbaşoğlu, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
AK Parti'li Akbaşoğlu, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
AK Parti'li Akbaşoğlu, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Trabzon, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Akbaşoğlu, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Akbaşoğlu, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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