AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, tartışmalara ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, tartışmalara ilişkin açıklama yaptı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Akbaşoğlu, gözü yaşlı bir annenin başına gelenleri kınayarak, milletvekillerinin bu davranışını kabul edilemez olarak nitelendirdi. Ayrıca, sokak köpeklerinin ve çevrenin haklarını koruyacaklarını belirtti ve yaşanan sorunu çözeceklerini söyledi.

18.07.2024 16:55
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinin, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin, "Milletin iradesinin tecelligahı olan ve millet adına görev yapan milletvekillerinin, 10 yaşında kızını kaybetmiş gözü yaşlı anneye parmak sallayarak 'Bu kadının burada ne işi var, şov yapıyor' sözlerine muhatap kılınması bütün vicdanları yaralamıştır. Bu davranışta bulunanları kınıyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılının kutlanacağını hatırlattı.

Kıbrıs'ın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Şahin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada tanınması için Türkiye'nin daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Siyasetin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerinin merkezinde yer aldığını savunan Şahin, "Önemli futbolcularımız var, önemli bir jenerasyon yakalandı. Bu jenerasyonu heba etmeyelim. Bu jenerasyon, dünya şampiyonu da olur, Avrupa şampiyonu da olur. Bu Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimiyle Türk futbolunun gideceği bir adım yol yoktur." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki ruhsatsız maden ocağındaki göçükte bir işçinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, bölgede çok sayıda ruhsatsız maden ocağının bulunduğunu ileri sürdü.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğini vurgulayan Çömez, "İsrail, dün mülteci kampında bir camiyi hedef aldı. Dünyanın gözünün önünde yaşanan vahşet, barbarlık, soykırım artık durmalıdır. Bu vahşetin mimarlarını ve destekleyenlerini şiddetle ve nefretle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemenin tartışıldığını aktaran Çömez, komisyonda görüşülen kanun teklifinde onaylamadıkları maddelerin bulunduğunu bildirdi.

Çömez, yaşanan sorunlara ilişkin kendi çözümleri arasında "öldür, kurtul" anlayışının bulunmadığını aktardı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Nevşehir'in il oluşunun 70. yılını kutlayarak, kentin tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Nevşehir'e hizmet etmekten onur duyduğunu kaydeden Kılıç, "Şehrimi temsilen, Gazi Meclis'imizden tüm vatandaşlarımızı Nevşehir'in güzelliklerini görmeye davet ediyorum." sözlerini sarf etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, hasta hükümlü ve tutukluların bazı sorunlar yaşadığını, engellilerin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir yağ fabrikasında grev yapıldığını dile getiren Temelli, işverenin işçilere asgari ücretin altında bir ücret önerdiğini savundu.

Temelli, Türkiye'de 1,5 milyon işçinin, asgari ücretin altında çalıştığını öne sürdü.

"Sokak köpeklerinden zarar gören yurttaşlarımızın acısını yaşıyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sahipsiz hayvanlara ilişkin teklifin komisyonda görüşülmeye başlandığını anımsattı.

Komisyon görüşmelerinin bugün saat 08.00'de sona erdiğini aktaran Günaydın, uzun süren komisyon çalışmasının insani olmadığına işaret etti.

CHP'li Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sokak köpeklerinden zarar gören yurttaşlarımızın acısını tam içimizde yaşıyoruz. Bunu önlemek için gerekli önlemleri alırız. Ama bu, öldürmeye yönelik dayatmacı ve çağ dışı uygulamalarla olmaz. 22 yıldır aşılama, kısırlaştırma yapamadınız, sağlıklı barınak sistemi kuramadınız, popülasyonu kontrol edemediniz. Şimdi çözümü öldürmek üzerinden buluyorsunuz. Buna karşı çıkanları da sanki çocuğunu kaybetmiş insanlara karşı çıkıyor gibi gösteriyorsunuz. Orada acılı yurttaşlar var, acıları acımızdır. Çocuğunu kaybetmiş bir annenin, sokak köpeğinden kaçarken çocuğu kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmiş bir annenin acısını duymama gibi durumumuz söz konusu olabilir mi? Arkadaşlarımız komisyon başkanına da tepki gösterirken, sanki o tepki acılı anneyeymiş gibi propaganda yapıyorsunuz."

Vatandaşların zarar görmesini istemediklerini belirten Günaydın, "canlıların öldürülmesine" yönelik çağ dışı önerilere "evet" diyecek siyasi oluşum olmadıklarını ifade etti.

TFF seçimini anımsatan Günaydın, "Büyükekşi'yi, tarihin en başarısız TFF Başkanını hiçbir kulüp istemiyorken, açıkça iktidarınız müdahale ederek, diğer adayları zorla çektirerek başkan seçtirmeye çalışıyorsunuz. 'Oy vermeyeceğiz, FİFA'ya gideceğiz' diyorlar, aldırmıyorsunuz. Bırakın da Futbol Federasyonu seçimini, eliniz, gövdeniz olmadan yapsın." değerlendirmesinde bulundu.

"Gözü yaşlı anne ve babanın üzerine yürüyen milletvekillerini kınıyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın, uluslararası hukuktaki garantörlük hakkı kapsamında yapıldığına dikkati çekti.

Kıbrıs Türkleri'ne büyük zulümler yapıldığının altını çizen Akbaşoğlu, Türk ordusunun, kalıcı barışın temellerini attığını aktardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Akbaşoğlu, Kıbrıs konusunun adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümle sonuçlanması için Türkiye'nin kararlı tutumunun süreceğini dile getirdi.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinin, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundaki görüşmeleri sırasında tartışmaların yaşandığını hatırlatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Dün yaşanan, gözü yaşlı annenin ve bir babanın başına gelenler kamuoyunda infiale sebebiyet verdi. Milletin iradesinin tecelligahı olan ve millet adına görev yapan milletvekillerinin, 10 yaşında kızını kaybetmiş gözü yaşlı anneye parmak sallayarak, 'Bu kadının burada ne işi var, şov yapıyor' sözlerine muhatap kılınması bütün vicdanları yaralamıştır. Bu davranışta bulunanları kınıyorum. Aynı şekilde kafatası parçalanmış yavrunun gözü yaşlı babasının bu durumu hissederek ifadelerini ortaya koyması ve milletvekili arkadaşımızın 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, önce insan' sözünün bu kimseler tarafından alkışlanması sonucunda bu gözü yaşlı anne ve gözü yaşlı babanın üzerine yürüyen milletvekillerini şiddetle kınıyorum. Bu kabul edilemez. Nasıl bir savrulmadır, nasıl bir vicdansızlıktır? Sokak köpeklerinin de çevrenin de hakkını koruyacağız ama mutlaka yavrularımızın da hakkını sonuna kadar koruyacağız ve korumaya kararlıyız."

Annelerin ve babaların göz yaşlarını dindireceklerini söyleyen Akbaşoğlu, yaşanan sorunu çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Hayvan Hakları, İnsan Hakları, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, tartışmalara ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

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