AK Partili isimden merak edilen soruya yanıt: HDP'yi ziyaretinizden Bahçeli'nin haberi var mıydı?

AK Partili üst düzey yöneticilerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP parlamento grubunu ziyaret etmesinin yankıları sürüyor.

Konuyla ilgili İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a "HDP ziyaretinden MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin haberi var mıydı?" sorusu yöneltildi. Turan bu soruya, "MHP ile karşılıklı çok dikkat ettiğimiz bir hukukumuz var. Bu hukukun gereği; gerekli adımları ve usulleri beraber belirlemektir. Ziyarette ben yoktum ancak MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti'nin yönetimindeki bir süreçtir" yanıtını verdi.

BAHÇELİ'NİN YARIN BU GÖRÜNTÜ HAKKINDA KONUŞACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Saymaz, MHP'nin Bahçeli'den sonraki en yetkili isimlerinden biriyle konuştuğunu ve AK Parti'nin HDP'yi ziyaret edeceğini basından öğrendiklerini belirtti. MHP'li yetkili ziyarete ilişkin Saymaz'a, Bahçeli'nin yarın yapacağı grup toplantısını kastederek, "Salıyı bekleyeceksiniz" cevabını verdi.

AK PARTİ İÇİNDEN DE TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

AK Parti'nin HDP ziyareti, parti içerisinden de bazı tepkilere neden olmuştu. Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, HDP ziyaretinin parti için sıkıntı oluşturacağını savunarak, "HDP'yi hem TBMM çatısı altında olmaması gereken terör örgütünün siyasi partisi olarak suçlamak, hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek, AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum. Bundan sonra HDP'ye dair söylenecek her söz, bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek" demişti.

HDP ile görüşmeye bir tepki de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'dan gelmişti. Metiner'in paylaşımını alıntılayan Tayyar, "Kesinlikle. AK Parti, HDP'ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK'nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı HDP ayrıysa aynileştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.