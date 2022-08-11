AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik

11.08.2022 15:50
AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değinerek, "Bazı basın organlarının iki muhalefet partisi tarafından fonlandığı iddiası gündemde. Üstelik bu iddiayı ortaya atan, CHP'nin bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği isim. Çok vahim bir tablo. CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ise ibretlik. 'Yandaş medya', 'havuz medyası' gibi ucuz ithamları dillerine dolayanlar sessiz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesi Gümüşçay beldesinde partililerle bir araya gelerek belde meydanında vatandaşlarla sohbet eden Turan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"'YANDAŞ MEDYA, HAVUZ MEDYASI' GİBİ UCUZ İTHAMLARI DİLLERİNE DOLAYANLAR SESSİZ"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin iddialarına değinen Turan, şöyle konuştu:

"Daha önce biliyorsunuz yabancı ülkeler tarafından bazı medya kuruluşlarının fonlandığı iddiaları vardı. Şimdi, bazı basın organlarının iki muhalefet partisi tarafından fonlandığı iddiası gündemde. Üstelik bu iddiayı ortaya atan, CHP'nin bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği isim. Çok vahim bir tablo. CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ise ibretlik. 'Yandaş medya', 'havuz medyası' gibi ucuz ithamları dillerine dolayanlar sessiz. Neden böyle ithamların muhatabı oluyorlar? Bunlar hem fondaş hem de yandaş. Medya tarafsız olmalı, kalemi, iradesi kendisinde olmalı, kamu yararına işler yapmalı. Her alanda olduğu gibi medyada da ahlaki bir duruşa ihtiyaç var. Bizim her alanda elbette muhalefete, muhalif sese ihtiyacımız var ancak 'Parayı veren düdüğü çalar' anlayışı olmamalı."

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
YORUMLAR
500
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de partilileriyle bir araya geldi Açıklaması Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de partilileriyle bir araya geldi Açıklaması Muharrem İnce: '6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor' Muharrem İnce: '6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Bülent Turan, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
16:12 Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı
15:50 AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
14:47 İşçileri çıkaran Hyper Social CEO'su üzüldüğünü iddia ederek ağladığı anları yayınladı! Tepkiler daha da arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:35:00. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement