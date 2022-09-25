AK Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Altılı masa Kılıçdaroğlu'yla beraber değil ama biz, onunla beraberiz, aday ol kardeşim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan , Çanakkale'deki çalışma ofisinde gazetecilerle buluştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "altılı masa"dan adaylık onayı almaması nedeniyle gerilmeye başladığını söyledi.

"SAÇMALAMAYA BAŞLADI"

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de siyasi destek bulamadığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Bugün gördük ki Kemal Kılıçdaroğlu, kendi partililerine büyük bir heyecanla 'yanımda mısınız, değil misiniz' demiş? Aday olma ihtimali azaldıkça, toplumda karşılık bulmadıkça, altılı masada onay almadıkça gerilmeye başladı, saçmalamaya başladı. Bir insan kendi ekibine, kendi partisine yanımda mısınız der mi? 11 yıldan beri genel başkansın, yanında olmayanla ne işin var? Sana güvenmeyenle ne işin var? Seninle yürümeyenle ne işin var? Bir insan ekibine benimle misiniz der mi?"

ALTILI MASA OYUN DIŞI BIRAKTI

"O kadar polemiklerin, oyunların, siyasi ahlaksızlıkların partisi haline geldiler ki, yapılan siyasi yanlışlarla, ahlaki sorunlarla, tartışmalarla gündeme geldiler ki artık genel başkan ekibine benimle misin, değil misin diyor" değerlendirmesinde bulunan Bülent Turan, "Bir daha söylüyorum, bu millet Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Altılı masa Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Ama biz, onunla beraberiz. Aday ol kardeşim. Gel, hodri meydan, aday ol. Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün." diye konuştu.