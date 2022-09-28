AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı" - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı"

28.09.2022 15:52
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı? Yazarken biz utanıyoruz, konuşurken yüzleri kızarmıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı? Yazarken biz utanıyoruz, konuşurken yüzleri kızarmıyor." dedi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'deki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Dilşah Ercan'ın, CHP'nin gazetecilere ilişkin bir raporunda yer almasına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "11 yıl sonra terörist olacağını nereden bileyim" dediğini aktaran Turan, "Kendine yakışan kirli dili iade ediyoruz. Konu şu, 'nereden bilebilirim' dediği, 11 yıl önce de zaten terörist ve PKK'lı olduğu için hapiste. Daha kötüsü elinde salladığı evrakta 'PKK'lı' yazıyor zaten. Ne zaman utanacaksınız?" ifadesini kullandı.

Turan, Özgür Özel'in, AK Parti'yi suçladığı isimlerin "bahsedilen tarihte soruşturmasının dahi olmadığını" belirterek, "CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı? Yazarken biz utanıyoruz, konuşurken yüzleri kızarmıyor." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Bülent Turan, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı" - Son Dakika
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