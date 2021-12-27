Üye Girişi
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kripto para uzmanlarını dinleyecek - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kripto para uzmanlarını dinleyecek

27.12.2021 17:15

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto para konusunda uzman isimlerle, Meclis'te çarşamba günü bir araya geleceklerini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto para konusunda uzman isimlerle, Meclis'te çarşamba günü bir araya geleceklerini bildirdi.

Elitaş, AA muhabirinin, kripto para yasa taslağına ilişkin sorularını yanıtladı.

Sosyal medyada dün "Kripto yasa taslağını konuşuyoruz" başlıklı bir sohbete katıldığını anlatan Elitaş, onları dinleme imkanı bulduğunu söyledi.

Yasa tekliflerine, toplumun tüm paydaşlarının fikirlerini aldıktan sonra son halini verdiklerine işaret eden Elitaş, "Platformda akşam bine yakın dinleyici, katılımcı vardı. 'Sizleri teker teker dinleme imkanımız mevcut değil, içinizden bu konuyu en iyi bilenler gelsin.' dedik. Onlar gelecekler. 5 kişi seçmişler. Çarşamba günü saat 13.30'da parlamentoda toplanacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız aradı, 'Bu konuyu bilen genel müdürümüzü gönderelim.' dedi. Bir de bu konuyla ilgili akademisyen arkadaşlarımız var. Onlar da gelecekler. Toplam 8 kişilik bir heyet, bu konuyla ilgili görüşmeler yapacağız." bilgisini verdi.

"Bu konudaki her görüş bizim için değerlidir"

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin çalışması olduğuna dikkati çeken Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiklerini biliyorum." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının sunum gerçekleştireceğini belirten Elitaş, şöyle devam etti:

"Bu da güzel bir tesadüf oldu. O platformdaki arkadaşlarımızın çok değerli katkıları var. 3, 4 kişiyi dinleme imkanı bulabildim. Konuyu bilen, içinde bulunan ve kanun teklifi hazırlanırken nelere ihtiyaç duyulduğunu, nasıl bir yöntem uygulanırsa önünün kesileceğini, ölü doğacağını ifade edebilecek bilgiye sahip arkadaşlarımız olduğunu gördük. Umuyorum yararlı bir toplantı ortaya çıkacak. Bu konudaki her görüş bizim için değerlidir.

Bu toplantının ardından perşembe ya da cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de bir görüşme yapacağız. 4 Ocak'ta TBMM'ye sunmayı arzu ettiğimiz, doğal gazın kademeli tarifeye girmesi, kur garanti mevduat hesaplarıyla ilgili durum, müteahhitlerin fiyat farkıyla ilgili konular var. Bu konularda değerlendirme yapacağız. Bittikten sonra kripto paralarla ilgili kendi yaptıkları çalışmalarda bize sunum yapacaklar."

Çarşamba günü kripto para sektöründen isimlerle yapacakları toplantının kendileri açısından güzel olacağını dile getiren Elitaş, "Bürokrasinin hazırladığı teklifi, onların bize verdiği bilgiler çerçevesinde daha olgun, daha dolu dolu dinlemiş olacağız." dedi.

"Taslağın, teklif haline dönüşmesinde büyük katkı sağlayacaklar"

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, bu düzenlemenin, vergilendirmenin ötesinde, bu alanda ortaya çıkabilecek mağdurları düşünme amaçlı yapılması gereken bir iş olduğunu bildirdi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir konuda, bunun sağlıklı yürümesiyle ilgili düzenleme yapılacağını vurgulayan Elitaş, "Yapılan düzenlemenin, sistemi engelleyici değil, sistemden mağdur olabileceği düşünülen kimselerin mağduriyetini durduracak şekilde olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışındaki borsalara erişim kısıtlaması konusundaki endişelere ilişkin Elitaş, "Böyle bir şey olacağını pek tahmin etmiyorum. Yurt dışındaki borsalara nasıl giriliyor bilmiyorum ama şu anda yurt dışındaki bir borsaya girme hakkı olan birisine, biz niye girmeyi engelleyecek bir durum ortaya çıkaracağız ki? İnsanların takip edilemeyen IP'ler üzerinden değil, en azından bilinen resmi yollarla yapmasını sağlayabilmenin bizim devlet olarak görevimiz olması gerekir. Eğer bu sistem hayatın bir gerçeğiyse, o insanları sistem dışına çıkarmak değil, sistem içinde kalmalarını sağlamak daha önemli bir iş." ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü gerçekleştirecekleri toplantıdaki paydaşların fikirlerinin önemli olacağına işaret eden Elitaş, "Taslağın, teklif haline dönüşmesinde onlar da büyük katkı sağlayacaklardır. Buna inanıyorum." diye konuştu.

"Hızlı hareket edilmesini sağlayabilecek yasa ortaya çıkarmak daha doğru"

Türkiye'nin, dünyada kripto para borsalarına en çok katılımcısı bulunan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Elitaş, şunları kaydetti:

"Çok hızlı gelişen bir platform, yasal mevzuatın olması gerekiyor. İspanya'da, Belçika'da olduğunu söylediler. O ülkelerin mevzuatları da incelenecek. En azından oradaki mevzuatlarla ilgili yapılan eleştiriler nelerdir, onlar değerlendirilecek. İlk adım atanların, yaptıkları mevzuatı değerlendirirken ne gibi aksaklıklarla karşılaştıklarını görüp biz, onların görmüş oldukları engelleri aşmış olarak çıkaracağız diye düşünüyorum. Aslında böyle mevzuatlarda, bir kanun ortaya çıkarmak yerine, ikincil mevzuata bırakıp günün ihtiyaçlarına göre sürekli değişimi ortaya çıkarabilecek bir düzenleme yapmak doğrusudur. Çünkü internet, bilişim dünyasındaki gelişme ışık hızıyla oluyor. Genel anlamda bir düzenleme yapıp, bu düzenlemeyi ikincil mevzuatlarla çok daha esnek bir hale getirebilecek, ilgili kurum veya kuruluşun değişime göre hızlı hareket etmesini sağlayabilecek yasa ortaya çıkarmanın daha doğru olduğu kanaatindeyim."

Sosyal medyadaki deneyiminin ardından böyle paylaşımların ülkeye katkı sağlayabildiğini gördüğünü anlatan Elitaş, "Medeni bir şekilde tartışmanın olduğu, sadece konuyla alakalı, siyasetten ari bir vaziyette, meseleyi teknik düzeyde tartışmanın ülkeye çok büyük fayda sağladığını gördüm." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kripto para uzmanlarını dinleyecek
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kripto para uzmanlarını dinleyecek
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kripto para uzmanlarını dinleyecek

YORUMLAR
500

Mustafa Elitaş, AK Parti, Kripto, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kripto para uzmanlarını dinleyecek - Son Dakika


Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi yakalandı Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi yakalandı         
17:28
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı         
15:36
Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı         
14:55
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
17:28 Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi yakalandı
17:24 Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı
17:22 Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz
17:07 Çorum'da sahte içki sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirdi
17:07 Yılbaşında ne yiyeceksiniz! Yılbaşı menüsü nasıl olur?
17:07 Mansur Yavaş, İBB'ye başlatılan terör teftişine bir tepki gösterdi: Tek vücut olacağız
16:58 Eski başkan Aziz Yıldırım'a Başkan Ali Koç'tan 3 Temmuz mesajı: Kulübünü ipten almıştır
16:33 Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı
16:26 İmamoğlu'na tam destek! Mansur Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz
16:25 Siz de listeye dahil misiniz? 2021 yılının son haftasında yüzü gülecek 5 burç
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 17:44:18. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kripto para uzmanlarını dinleyecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement