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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Açıklaması

12.11.2021 15:12
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun mektubuna ilişkin olarak, "Utanç mektubunu yazarak, aslında CHP'nin altı okuna bir ok daha ilave etmiş oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun mektubuna ilişkin olarak, "Utanç mektubunu yazarak, aslında CHP'nin altı okuna bir ok daha ilave etmiş oldu. Bu da manda ve himaye kabul edilebilir okudur" dedi.

Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, sözlerine Düzce depreminin yıl dönümü olduğunu belirterek başladı. Akbaşoğlu, "Düzce depremi ve diğer depremlerde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah rahmet diliyorum. Allah bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, Bingöl'de bir şehidin abisinin kulağına, şehidin kız kardeşine yönelik ağır hakaret ve küfürle ilgili olarak, "Ben sizin bacınızım diyen bir genel başkanın bir şehidin bacısına küfredilmesiyle ilgili toplumu sukutu hayale uğrattığı görülmekte, ne disiplin kuruluna sevk edildi ne istifası istendi. İYİ Parti'nin vekili sıfatıyla hadsizlik söz konusu olsaydı partinin Disiplin Kuralları işlemeyecek miydi, istifası istenmeyecek miydi? Maşeri vicdan değerlendirip karar verecek. Gereken yapılmadı, siyasi ahlaktan İP yönetimi sınıfta kaldı. Gerçekten CHP ve HDP'nin tutum ve davranışına yamalı bohçe ittifakının devamı yönünde hakaret ve küfür üzerine ittifaklarına devam ettikleri görülmüştür" şeklinde konuştu.

CHP'nin kurucu lideri Atatürk'ün 'Manda ve himaye kabul edilemez' sözlerini hatırlatan Akbaşoğlu, "Malumunuz CHP'nin kurucu lideri Atatürk'ün 'Manda ve himaye kabul edilemez ilkelerine taban tabana zıt şekilde 10 büyük elçinin içişlerimize karışarak, yargımıza doğrudan talimat verme cüretini gösterdiği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsiyetli duruşu ve gereğinin yapılması talimatı karşısında, bu büyükelçilerin u dönüşü yaparak geri adım atmalarının üzerinden bir hafta geçmesine karşın, bu büyükelçilerin cesaretini kimden aldıkları anlaşılacağı üzerine CHP Genel Başkanı'nın büyükelçilere Türkiye'nin en stratejik projesi ve yatırımla ilgili yabancı devletlerden yardım dilenerek, Türkiye'yi durdurun, yatırım yaptırmayın çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. Utanç mektubunu yazarak, aslında CHP'nin altı okuna bir ok daha ilave etmiş oldu. Bu da manda ve himaye kabul edilebilir okudur" dedi.

Terör elebaşısının açıklamalarına işaret eden Akbaşoğlu, CHP'nin 'hayır' oylu veren CHP'nin terör elebaşısının övgüsünü kazandığını ifade etti. Akbaşoğlu, "Bu övgü size onur olarak yeter. Millet maşeri vicdanında bu tutum ve yaklaşımların bizzat Türkiye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, milli güvenliğine aykırı, Türkiye'nin, milletimizin aleyhine tutum ve davranış olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa takılanlar ile ilgili soruya, "Farklı açıklama söz konusu değil. Bu muhalefetin bildik tavrının devamı olabilir. Sayın Fuat Oktay'ın Plan ve bütçe'de gündeme getirdiği husus bugün yürürlükte olan mevzuata ilişkin mevzuata göre nasıl emekli olunacağına dair yürürlükte ki hüküm açıklamasıdır. Vedat Bilgin bey farklı platformlarda değerlendirmeleri olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız toplumu ilgilendiren her konuya dair bu konuların değerlendirilmesi konusunda gerekli talimatları her daim Bakanlık, parti yetkili kurullarına ve Grup Başkanvekilleri, MYK, MKYK, İl Başkanları da toplumu dinleyip, geniş istişare de bulunarak değerlendirme yapmak üzere ilgili kurulların çalışmasına havale etmektedir. Sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmek isterim ki, asgari ücret ile ilgli çalışmalar ve 3600 ek gösterge çalışmaları yoğun bir şekilde yapılmakta, yıl başından sonra nihayetlendiğinde Türkiye Büyük Millet meclisi gündemine Cumhur ittifakı olarak getirilmek üzere çalışılmaktadır. Çalışmaları nihayetlendirip yıl başında merhaba sonra kanun teklifi ile gündeme getirip kamuoyuna açıklayacağımızı ifade edebilir" şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu, Tanju Özcan'ın evlenecek yabancı uyruklulardan ekstra para istemesine ilişkin olarak, "Bolu Belediyesinin faşizan yaklaşımı kabul edilmez. Ayrımcı, ikircikli, faşizan yaklaşım önce Bolu halkını rencide etmekte, aziz milletimizin değerlerine bir saldırı niteliğinde ve hukuka, vicdana, bizim örf ve adetlerimize aykırı bir tutum içermekte. Kendini gündeme getirme yaklaşımı olarak değerlendirmek, ayrımcı yaklaşımı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerekeni yapması gerektiği ortada" diye konuştu.

Dolar konusunda Akbaşoğlu, "Toplum kesimlerine yönelik tedbirlerimiz alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız önce insanımızı merkeze alan, 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışıyla politikaları ile bugüne kadar vatandaşlarımız alım gücünü refahını arttırmaya dönük tedbirleri aldık. Son 1.5 yıldır yaşadığımız zorluklara dair bunları aşacak toplumumuzun bütün kesimlerin alım gücünü arttıracak politikaları hayata geçirme konusunda Bakanlarımıza talimatları söz konusudur" şeklinde konuştu. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Açıklaması - Son Dakika


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