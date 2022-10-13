AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan TBMM Başkanvekili Akar'a tepki Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın, taraflı tutumuyla CHP grubunun Meclis çalışmalarını sabote etmesine göz yumduğunu; savaşta, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bile açık olan milli iradenin tecelligahına saygısızlık yaptığını kaydetti.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda, dezenformasyonla mücadeleye yönelik düzenlemeler içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildiğini hatırlattı.

CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ın, taraflı tutumuyla CHP grubunun Meclis çalışmalarını sabote etmesine göz yumduğunu belirten Tunç, "Akar, düzeni sağlayamadığı gerekçesi ile birleşimi kapattı. Savaşta, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bile açık olan milli iradenin tecelligahına saygısızlık yaptı." ifadelerini kullandı.

Tunç, "Hangi yola tevessül ederlerse etsinler, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizden aldığımız yetkiyi yine milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz. TBMM'nin itibarına gölge düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.