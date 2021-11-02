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AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Kılıçdaroğlu'nun tezkereyle ilgili cevap vermesini beklerdik" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Kılıçdaroğlu'nun tezkereyle ilgili cevap vermesini beklerdik"

02.11.2021 16:56
AK Parti Grup Başkanvekili Turan:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu'nun tezkereyle ilgili cevap vermesini beklerdik.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu'nun tezkereyle ilgili cevap vermesini beklerdik. Bazı konular siyaset dışı olmalı, tezkere güvenlik için özel bir adım. İnsanlar doğumda, düğünde gibi savaş, barış, tezkerede temsilcileri bir arada görmek ister. Tezkereye tam bağımsızlık mücadelesinde yanımızda olsun isterdik" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, CHP Grup toplantısı olduğunu hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu'nu dinledik. Muhalefet küçüldüğünü gördük. Asla vazgeçmediği, usanmadığı iktidar gidiyor söylemi oldu. Bu millete muhalefet hizmeti de azizdir. Biz iktidar doğmadık milletin tercihi baş göz üstüne. Kılıçdaroğlu yüzde 40 almazsak istifa ederiz demiş, bırakacağız demiş. Her dönem 'Ben geliyorum' demiş ama 11 kez seçim kaybederse yazık deriz anketler CHP oyunun artmadığını gösteriyor. İnsanlar Atatürk hatırası diyor o yüzden oy veriyor. Bu millet tezkereye 'hayır' diyene 'evet' der mi? Uzun yıllar CHP iktidar yüzü göremez. Kılıçdaroğlu tezkereyle ilgili cevap vermesini beklerdik. Bazı konular siyaset dışı olmalı, tezkere güvenlik için özel bir adım. İnsanlar doğumda, düğünde gibi savaş, barış, tezkerede temsilcileri bir arada görmek ister. Tezkereye tam bağımsızlık mücadelesinde yanımızda olsun isterdik. Türkiye terörü kaynağında eritmek için adım atıyor. Tezkere Kandili üzer ama CHP tarihi hatıralara sahip çıkın isterdik, olmadı. İktidar geçer ama güvenlik özeldir. HDP diyor ki CHP tezkereye hayır vermezse oy yok diyor. Sözcüleri bir gün önce evet ima etti ama hayır dedi. CHP'ye HDP sözcüsü teşekkür etti. En büyük anı takip ettik. PKK elebaşı Karasu 'CHP'nin 'hayır' demesine memnunum' dedi. Doksan yıllık parti nasıl yapar bunu. Bir yıl önce CHP Grup Başkanvekili neden tezkereye 'evet' dedik diye anlatıyor bu sene neden 'hayır' diye anlatıyor" değerlendirmesin yaptı.

ABD'nin Dedeağaç faaliyetlerine ilişkin olarak Turan, "Uluslararası arenada gelişmeler var. Meselenin dakikası değil, içeriği önemli görüşmeler faydalı oldu. ABD uzak noktalarda benzer adımları barışa hizmet etmediği aşikardır. Tarihi ayakta tutmaktan başka yol bilmeyiz umarım ders alınır. Afganistan bir dram başka yaşanmasın" ifadelerini kullandı.

Duran Kalkan açıklamasına ilişkin olarak Turan, "Bizim Avrupa, ABD ile kavga derdimiz yok ama çok batı ülkesi ortaklığa uygun davranmıyor. Teröre silah dağıtıldığı bir hakikat. Avrupa bir kısmı hukuktan uzak, terör dizaynı çabası devam ediyor. Avrupa Birliği'ne alınmama cevabı bu bizim rakip görenlerin tavrı yaralayıcı. Biz Avrupa yanlışlarını biliyoruz nasıl para topladığı biliniyor" şeklinde konuştu.

Turan Hollanda Başbakanı'nın açıklamaları ile ilgili de, "10 elçi trol anlayışıyla aynı metni imzalaması haddi aşmaktan başka komediydi.

Türkiye eski Türkiye değil. 10 ülke bir araya gelirse iddia ortaya koyarsanız cevabı alırsınız. Neden Bakanlar Kurulu devam ederken oldu yani o elçilerin hatasını telafi etmek için adım atıldı. Kendi egemenliğinize helal getirecek adım. Türkiye kararlı duruşun karşılığını almıştır" diye konuştu. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İktidar, tezkere, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Kılıçdaroğlu'nun tezkereyle ilgili cevap vermesini beklerdik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Kılıçdaroğlu'nun tezkereyle ilgili cevap vermesini beklerdik" - Son Dakika
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