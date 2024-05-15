AK Parti Grup Başkanvekili: Filistinli kardeşlerimizin mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, "İşgale karşı bugün hala devam eden bu destansı direniş er ya da geç zafere ulaşacak, evlerinden edilen Filistinli kardeşlerimiz yastıklarının altında muhafaza ettikleri evlerinin anahtarlarını kullanacak ve yuvalarına döneceklerdir. Türkiye, Filistinli kardeşlerimizin verdiği mücadelenin en büyük destekçisi olmaya devam edecektir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "Uluslararası Aile Günü"nü kutladı.

Aileyi toplumun kilit taşı, mayası olarak gören bir medeniyetin mensubu olduklarını ifade eden Yenişehirlioğlu, "Kadim geleneğimizde aile ile toplumun, aile ile devletin kaderi özdeşleşmiş bir ve beraber görülmüştür. Güçlü bir ülke, güçlü bir millet, huzurlu bir toplum olabilmenin öncelikli şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır." diye konuştu.

Filistinlilerin, İsrail Devleti'nin kurulmasının ertesi günü olan 15 Mayıs'ı büyük felaket günü yani "Nekbe" olarak ilan ettiğini belirten Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Nekbe ile başlayan zulmün karşısında yüreklerindeki imanla mücadele eden Filistinliler, dünyaya adanmışlık dersi vermiş, gaflet uykusundaki vicdanları uyandırmış; merhamet, umut olacak bir direnişin her merhalesini şehadet nişanesiyle taçlandırmıştır. İşgale karşı bugün hala devam eden bu destansı direniş er ya da geç zafere ulaşacak, evlerinden edilen Filistinli kardeşlerimiz yastıklarının altında muhafaza ettikleri evlerinin anahtarlarını kullanacak ve yuvalarına döneceklerdir. Türkiye, Filistinli kardeşlerimizin verdiği mücadelenin en büyük destekçisi olmaya devam edecektir. Nekbe Günü'nde Filistinli kardeşlerimize Gazi Meclisimizden selam olsun."

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Hemşireler Haftası'nı kutlayarak, hemşirelerin çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık fiyatlarına değinen Şahin, " Osmaniye'de küçükbaş kurbanlık fiyat belirleme komisyonu kararına göre keçi ve koyun kilogram fiyatı 270 lira. Bunun anlamı şu: 10 bin lira maaş alan bir emeklimiz bütün maaşını kurbanlık için ayırsa 37 kilogramlık bir kurbanlık alabiliyor. 37 kilogramlık kurbanlık olur mu? Olmaz. Bunun anlamı ne? Emeklimiz kurban kesemeyecek." dedi.

Şahin, otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin zam konusunda ise, "2024 yılı enflasyon oranı yüzde 38 ancak bu otoyol ve köprülerdeki ayrıcalık nedir anlayabilmek mümkün değil. Yüzde 50 oranında bir zam yapıldı, ocak ayında da yapılmıştı, eylül-ekimde de olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu çelişkiye, bu tutarsızlığa, ekonomik krizin faturasını milletimizin sırtına yüklenmesine şiddetle karşı çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu açıkça fahiş bir fiyat artışıdır"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamları eleştirdi.

4,5 ay önce kamuya ait otoyol ve köprülere yüzde 76, kamu özel işbirliği ile yapılan otoyol ve köprülere de yüzde 50 oranında zam yapıldığını belirten Çömez, "Bu açıkça fahiş bir fiyat artışıdır. Fahiş fiyat uygulamasını gelenek haline getirmiş iktidara ceza kesme zamanı gelmiştir. İnşallah, bu cezayı milletimiz kendilerine sandıkta kesecek." ifadelerini kullandı.

Çömez, açıklanan yaş çay alım fiyatlarının beklentilerin altında kaldığını dile getirerek, "Böyle giderse önümüzdeki yıl durum daha da vahim olacak. Küresel sistemin bir zamanlar tütün ve pancar için dayattığı politikalar çay için de uygulanacak. Türk tarımının bitirilmesi politikası inatla ve kararlı bir şekilde sürdürülecek." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, vefat eden sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sinema camiasına başsağlığı diledi.

Kılıç, Milli Mücadeleyi ateşleyen Hasan Tahsin'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin, açıklanan tedbirlerle halkın sırtına yük geleceğini öne sürdü.

"Emeklinin sorununu çözelim"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Osman Kavala hakkında yeniden yargılama kararının reddedilmesini eleştirdi.

Otoyol ve köprü geçişlerine gelen zamma ilişkin Başarır, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yılbaşında yüzde 76 zam gelmişti, dün ortalama yüzde 60 oranında zam geldi yani toplamda hesaplarsak yüzde 181 oranında zam geldi. Her şeyden tasarruf ediyoruz ama bu seçkin müteahhitlerin cebine girecek paradan nedense tasarrufta bulunmuyoruz, hiç kimse onlara dokunmuyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş 15 liradan 24 liraya çıktı. Bu emekliyi, insanları, çalışanları etkileyecek bir zam."

Başarır, kamuda verimlilik ve tasarruf paketine ilişkin de, "Eğer bu tasarruf tedbirleri açıklandıysa, bu adımlar atılacaksa, 200 milyar lira tasarruf edilecekse, lütfen Meclis gereğini yapsın. 10 bin lira maaş alan emeklinin sorununu çözelim çünkü bu paket onlar için olmalı." ifadesini kullandı.