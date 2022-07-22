AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

22.07.2022 13:09
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ünal, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Ardından Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret eden Ünal, kentteki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki işletmeleri gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ünal'a, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Salih Dal ile Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve diğer ilgililer eşlik etti.

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Kaynak: AA

Recep Soytürk, Mahir Ünal, AK Parti, Kilis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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