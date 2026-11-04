AK Parti Grup Başkanvekili Usta, fon meselesinde suçluların yargılanacağını söyledi - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Usta, fon meselesinde suçluların yargılanacağını söyledi

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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Genel Kurulu'nda fon meselesinde kim suçluysa hepsinin yargılanacağını, hesap vereceğini ve açıklanacağını söyledi. Usta, çiftçilere destek sağlandığını belirtirken muhalefet fon soruşturması ve ekonomiyi gündeme getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Fon meselesinde kim suçluysa hepsi yargılanacak, hesabını verecek, hepsi açıklanacak." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, yargının ayarlarıyla oynanmaması gerektiğini belirtti.

Bazı yargı kararlarını eleştiren Ekmen, son bir ayda çok sayıda tutukluyu ziyaret ettiğini, bunun da siyasetçilere "cezaevi ziyareti yapma" gibi yeni bir görev verildiğini gösterdiğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fon soruşturmasıyla ilgili açıklamalarına işaret eden Ekmen, "Bir örgüt, bir yapılanma var. İş dünyasından, bürokrasiden alınanlar var. Bir tane siyasetçi yok mu bunların arasında? Hiçbir valinin ismi geçmiyor mu?" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de Bakan Gürlek'in fon soruşturması hakkında "örgütten" bahsettiğini aktardı. Örgütteki isimleri bilmek istediklerini dile getiren Çömez, "Bu çetelerin, bu vurgunu yapanların kim olduğunu açıklayın. İki aydır geveleyip duruyorsunuz. Kimdir bu soyguncular, kimdir bu çete? Bu Meclis'te bir komisyon kurun, hırsızların, çetelerin tek tek üstüne gidin." dedi.

Çömez, tarımda çöküş yaşandığını, bunun sebebinin de girdi maliyetleri olduğunu savundu.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, orman işçilerinin emeklerinin karşılığını alamadığını, bu işçilerin sözleşmelerine yönelik yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Tır şoförlerinin gümrük kapılarındaki bekleme sürelerinden şikayet ettiğini aktaran Sarı, "Bu emekçilerin emeğini koruyacak tedbirler ne yazık ki sağlanmış değil. Uygulamalara baktığımızda daha taşıma işlemi yapılan şoförün güvenliğini sağlanamıyor, kapılarda kuyruklar bitmiyor." dedi.

Serkan Sarı, Avrupa Birliği (AB) ile tır şoförlerinin durumuna ilişkin özel vize anlaşması yapılmasını önerdi.

"Gençlere hata yapmaktan korkmamayı öğretmeliyiz"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, üniversitelerde ve okullarda sınav haftalarının başladığını söyledi.

Ailelerin gözünün çocuklarının üzerinde olduğuna işaret eden Kılıç, gençlerin heyecanına şahitlik ettiklerini belirtti.

Gençlere güvendiklerini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"'Eğitim' dediğimiz olgu bir sonraki sınavı geçmekten çok daha büyük meseledir. Gençlere düşünmeyi, sorgulamayı, araştırmayı, üretmeyi, hata yapmaktan korkmamayı mutlaka öğretmeliyiz. Artık ülkeler bilim ve teknolojiyle, yazımla, yapay zekayla, savunma sanayisiyle yarışıyor. Başkalarının teknolojilerine bağlımı olduğumuz alanlarda kendi gençlerimizin emeğiyle önemli mesafeler kat ediyoruz. Bu başarıları yeterli görüp durmamalıyız, duramayız."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 4 Kasım 2016'da eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklandığını hatırlattı.

HDP'ye yönelik kapatma davasını da anımsatan Temelli, Demirtaş ve Yüksekdağ hakkındaki iddianameleri eleştirdi.

"Milyonları perişan ettiniz"

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyularak Demirtaş ve Yüksekdağ'ın serbest bırakılmasını istedi.

Türkiye'nin demokrasiye, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına ve toplumsal barışa ihtiyaç duyduğunu belirten Emir, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında dinlenen gizli tanıkların "duydum" şeklinde ifadeler kullandığını aktardı. İddiaların maddi temele dayanmadığını ileri süren Emir, gizli tanık ifadelerinin çöktüğünü öne sürdü.

Murat Emir, ekonomide sorunlar yaşandığını söyleyerek, "Ekonomik program çöktü. Enflasyon hedefleri tutmuyor, tutmadı, tutmayacak. İktidar dar gelirlinin, sabit gelirlinin sofrasından çalmaya devam ediyor. Milyonları perişan ettiniz, ekmeğe muhtaç ettiniz." diye konuştu.

Fon soruşturmasında "örgüt" ifadelerinin kullanıldığını aktaran Emir, iktidarın krizin altında ezildiğini dile getirdi.

"Hırsızlarınızı savunmaya devam edin"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, başkentin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını aktardı.

Zirve'de ortak tarihin, müşterek hedeflerin ortaya konulduğunu vurgulayan Usta, Türk devletleri arasında işbirliğinin geliştirileceğini belirtti.

"Çiftçilere destek verilmediği" yönünde iddialarda bulunulduğunu aktaran Usta, çiftçilere gerekli desteklerin sağlandığını ifade ederek, bu alandaki destek ödemesi rakamlarını açıkladı.

Usta, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) İsrail'in davet edildiğine ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını, böyle bir davetin söz konusu olmadığını bildirdi.

Hırsızların, yolsuzluk yapanların cezalandırılması gerektiğini her zaman söylediklerini vurgulayan Usta, muhalefete isnat edilen yolsuzluk suçlamalarını gündeme getirdi.

Leyla Şahin Usta, şunları kaydetti:

"İş adamlarının mahkemelerindeki ifadelerini neden dikkate almıyorsunuz? Gerçekleri görmezden geliyorsunuz. Kendi teşkilat mensuplarınızın itiraflarını neden duymuyorsunuz? Hırsızlarınızı savunmaya devam edin, bu yolda size başarılar dileriz. Biz sizin gibi değiliz. Fon meselesinde kim suçluysa hepsi yargılanacak, hesabını verecek, hepsi açıklanacak."

Genel Kurulda yerinden söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Seyyid Kutup'un "Yoldaki işaretler" ile Alparslan Türkeş'in "Dokuz Işık" kitapları ile bazı kitapları gösterdi.

"'Terörsüz Türkiye' demek 'Korkusuz Türkiye' demektir" ifadesini kullanan Hacıoğulları, şöyle devam etti:

"622'de Özgürlük Yürüyüşümüz, 'Üzülme, korkma, Allah bizimle' diye başlar. İstiklal Marşı'mız aynı cesaretle başlıyor, 'Korkma.' Türkiye Yüzyılı Marşımızı 'Korkmuyoruz' diye başlattık. Peki kimden bu korku? Müslümandan, İslam'dan, Seyyid Kutup'tan mı, Marx'tan mı, Kürt'ten mi, Türk'ten mi? Kitaptan korkan, fikirden korkar, fikirden korkan hürriyetten. Yoldaki işaretlerden korkulmaz."

Kaynak: AA
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