AK Partili Turan, muhtarlar ve turizm işletmecileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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AK Partili Turan, muhtarlar ve turizm işletmecileriyle bir araya geldi

09.08.2022 09:06
AK Partili Turan, muhtarlar ve turizm işletmecileriyle bir araya geldi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık Assos bölgesinde Sivrice Koyu'nda birtakım ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık Assos bölgesinde Sivrice Koyu'nda birtakım ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yaptığı açıklamasında, "Assos, çok özel bir bölge. Aynı zamanda Aristo'nun şehri. Tarih, doğa ve deniz turizminde Türkiye'de akla gelen ilk yerlerden biri. Bu topraklar, bu kültürler bizlere tarihin bir emaneti. Bizden önceki kuşaklardan devraldığımız emaneti daha ileriye taşımamız gerekiyor. Memleketimizin her bir köşesinde hemşehrilerimizle, şehrimizin tüm dinamikleriyle bir araya gelmeye, dertlerini, beklentilerini yerinde dinlemeye gayret ediyoruz. En güzeli habersiz ziyaretlerimiz. Balabanlı, Bektaş, Koyunevi ve Çamkalabak köylerimizde muhtarlarımızla ve yerel turizm işletmecilerimizle buluştuk. Hemşehrilerimizin her türlü sorunlarının çözümü, şehrimizin her bir yerinin yeni hizmetlerle buluşması önceliklerimizden olmaya devam edecek" dedi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili Turan, muhtarlar ve turizm işletmecileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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