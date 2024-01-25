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AK Parti Güdül Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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AK Parti Güdül Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın Coşkuyla Karşılandı

AK Parti Güdül Belediye Başkan adayı olarak açıklanan mevcut Başkan Muzaffer Yalçın, Ankara'da düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Aday Tanıtım Toplantısı'nda coşkuyla karşılandı. Yalçın, İlçe Başkanlığındaki partililere teşekkür ederken, AK Parti Güdül İlçe Başkanı Adnan Karaman da seçimi yeniden kazanmak için dur durak bilmeden çalışacaklarını belirtti.

AK Parti Güdül Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın Coşkuyla Karşılandı
25.01.2024 - 15:03,  Güncelleme: 15:05
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AK Parti Güdül Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Başkan Muzaffer Yalçın, ilçede coşkuyla karşılandı.

Ankara'da düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Güdül Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Yalçın, partililer tarafından karşılandı.

Yalçın, İlçe Başkanlığında kendisini karşılayanlara teşekkür etti.

AK Parti Güdül İlçe Başkanı Adnan Karaman, Yalçın ile seçimi yeniden göğüsleyeceklerini, dur durak bilmeden çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: AA
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