AK Parti Güdül Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın Coşkuyla Karşılandı

AK Parti Güdül Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Başkan Muzaffer Yalçın, ilçede coşkuyla karşılandı.
Ankara'da düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Güdül Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Yalçın, partililer tarafından karşılandı.
Yalçın, İlçe Başkanlığında kendisini karşılayanlara teşekkür etti.
AK Parti Güdül İlçe Başkanı Adnan Karaman, Yalçın ile seçimi yeniden göğüsleyeceklerini, dur durak bilmeden çalışacaklarını söyledi.
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