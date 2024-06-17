AK Parti Heyeti CHP'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Heyeti CHP'yi Ziyaret Etti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sert başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki heyetle bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede dostluk ve birliktelik vurgusu yapıldı. Her iki parti de Türkiye'nin başarısı için birlikte çalışma gerekliliğine dikkat çekti.

17.06.2024 11:24
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AK Parti heyetinden CHP'ye bayram ziyareti

AK Parti MKYK Üyesi Sert: " Türkiye'nin başarı hikayesini yazabilmemiz için üzerimize düşen çalışmaları yürütmemiz lazım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yücel: "Diyalog süreci bizim açımızdan çok kıymetli"

ANKARA - AK Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma mesaisi başladı. Bu çerçevede AK Parti heyeti, bayram dolayısıyla CHP Genel Merkezine ziyarette bulundu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sert başkanlığındaki heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki heyet karşıladı. İki heyet arasında gerçekleştirilen görüşmede dostluğun, birliğin ve beraberlik duygusunun pekişmesi için temennilerde bulunuldu.

"Türkiye'nin başarısı için hep beraber çalışabilmeliyiz"

Burada konuşan AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert, Türkiye'nin güçlenmesi ve büyümesi gereken bir ülke olduğunu dile getirerek, "Türkiye, üzerinde sorumluluğu çok olan bir ülke. Bunu ancak birlik ve beraberlikle aşabiliriz. Birbirimizden farklı düşünceler olması normal. Değişik siyasi partilerin değişik siyasi argümanlar üretmesi çok normal. Bunu doğru karşılamak lazım. Ülke meselesi olunca biraz daha fedakarlığı başarabilmeliyiz ve Türkiye'nin başarısı için hep beraber çalışabilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Siyasi partilerin farklılığı bizim zenginliğimizdir"

Son dönemde vatandaşların bayramı bayram gibi yaşayamadığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel ise emekli bir çiftin, işçinin ve emekçinin refaha ulaşabildiği bir sistem için hep beraber çalışılması gerekliliğine dikkati çekti. Yücel, "Siyasi partilerin ülkeyi yönetme konusunda farklı yöntemleri olabilir, bu farklılık bizim zenginliğimizdir. O farklılıktan iyi ve güzel şeyler ortaya çıkar" dedi.

"Diyalog süreci bizim açımızdan çok kıymetli"

Yücel, 31 Mart seçimlerinin ardından başlayan normalleşme ve diyalog sürecinin partisi açısından kıymetli olduğunun altını çizerek, "31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin bize verdiği sorumluluğun farkındayız. Doğruya doğru, iyiye iyi ve yanlışa yanlış diyerek, bir ortak akılla ülkemizin hak ettiği iyi yerlere gelmesi için birlikte mücadele etmeye her zaman hazırız. Bu diyalog ve iletişim çok kıymetli. Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bunun sürmesi hem milletimiz hem de ülkemiz açısından çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin başarı hikayesini yazabilmemiz için üzerimize düşen çalışmaları yürütmemiz lazım"

Yücel'in sözleri üzerine Sert, dünyada yaşanan yangın, sel, felaket ve devletlerarası coğrafyalardaki savaşlar sonucunda Türkiye ve dünyanın büyük bir türbülanstan geçtiğini ve bu durumların dünyadaki ekonomik ve siyasi dengeleri bozduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin başarı hikayesini yazabilmemiz lazım. Devletler, ekonomi ile büyür siyasetle yönetilir. Biz hem siyaseti hem de ekonomiyi planlı bir şekilde olumlu bir noktaya götürmek zorumdayız. Yerel yönetimlerde büyük oranda sizin başarılarınızı bekliyoruz. Merkezi hükümette de biz bu başarıları yürütmek zorundayız. Ülkede merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin birlikte yapması gereken çalışmaları başarılı bir şekilde götürebilmesi, ülkenin gelecekteki birtakım pozisyonları rahat alması açısından önemli. Bu sürecin böyle devam etmesini ve bu süreçten ülkenin kazanacağına olan inancımız yüksektir. Hepimiz üzerimize düşeni bu noktada pozisyon alıp olumlu havayı oluşturacak çalışmaları yürütmemiz lazım" açıklamalarında bulundu.

Bunun üzerine Yücel ise, son dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçmişteki işlevini kaybettiğini belirterek, birtakım iyi niyetli çabaların olduğunu ancak denge denetim mekanizmasının iyileştirilmesi ile yaşanan sorunların çözülebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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