AK Parti Heyeti Edirne Valisi'ni Ziyaret Etti
Nilhan Ayan ve heyeti, Vali Yunus Sezer ile bir araya geldi, teşekkürlerini iletti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Vali Sezer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.
İba, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, nazik kabulü ve misafirperverliği dolayısıyla Vali Sezer'e teşekkür etti.
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