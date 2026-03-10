AK Parti heyeti Karatay\'da yatırımları inceledi

AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Konya'nın merkez Karatay ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Yanılmaz, Konya'da ortaya konulan belediyecilik anlayışının yalnızca Türkiye'ye değil, dünyaya da örnek bir yapı oluşturduğunu söyledi.

Mücahit Yanılmaz ve beraberindeki heyet, program kapsamında ilk olarak Karatay Belediyesi'nde bir araya gelerek Başkan Hasan Kılca'ya ev sahipliği için teşekkür etti. Ziyaret programına AK Parti Konya Yerel Yönetimler Başkanı Kazım Küçükçöğen, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ve İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Karatay Belediyesi ziyaretinin ardından heyet, esnafla bir araya geldi ve Mevlana Hazretleri Türbesi'ni ziyaret etti. Program çerçevesinde, Karatay Belediyesi'nin model yatırımları arasında yer alan Karatay Arastası, Hoş Kubbe, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi gezildi. Heyet ayrıca AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. AK Parti Karatay Gençlik Kolları üyelerinin yürüttüğü "İftara 5 Kala" projesine de katılarak evlerine veya iftar sofralarına yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik paketler dağıttı. Program kapsamında ayrıca Konya Elazığlılar Derneği'nin düzenlediği iftar programına katılan Mücahit Yanılmaz, Kazım Küçükçöğen, Hasan Kılca ve Akif Demirci vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih buluşmasında ise Kumköprü Mahallesi'ndeki Kayhanlar Dörtyol Camiinde cemaatle sohbet ettiler. Programın sonunda devletin sağladığı Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanarak evlenen genç bir çift de evinde ziyaret edildi.

Kılca: "Hedefimiz gayretimiz ortak"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'ın belediyecilik ve bürokrasi alanındaki tecrübesine dikkat çekti. Yanılmaz'ın hem belediye başkanlığı hem de uzun yıllara dayanan bürokrasi deneyimine sahip olduğunu ifade eden Kılca, Konya'da teşkilat ve belediyelerle uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti. Başkan Kılca, hedeflerinin ve gayretlerinin ortak olduğunu vurgulayarak, ülkenin daha da ilerlemesi için hep birlikte çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefler doğrultusunda hizmet etmeye devam ettiklerini dile getiren Kılca, "Cumhurbaşkanımızın yükünü hafifletmek adına hep birlikte gayret gösteriyoruz" dedi.

Yanılmaz: "Belediyecilikte dünyaya örnek oluyoruz"

AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ise Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konya'nın ismi anıldığında mutlu olduklarını ifade eden Yanılmaz, özellikle AK Parti döneminde şehirde belediyecilik alanında önemli bir başarı yakalandığını vurguladı. Yanılmaz, Konya'da ortaya konulan belediyecilik anlayışının yalnızca Türkiye'ye değil, dünyaya da örnek bir yapı oluşturduğunu sözlerine ekledi. - KONYA