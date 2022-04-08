AK Parti heyeti vatandaşların iftar sofrasına misafir oluyor - Son Dakika
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AK Parti heyeti vatandaşların iftar sofrasına misafir oluyor

08.04.2022 13:25
AK Parti heyeti vatandaşların iftar sofrasına misafir oluyor

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve teşkilat üyeleri Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla iftar açtı.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve teşkilat üyeleri Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla iftar açtı.

Vatandaşları evlerinde ziyaret eden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti üyeleri, ziyaret ettiği ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek her hangi bir taleplerinin olup olmadığını soruyor.

Vatandaşların hem derdini dinlediklerini hem de onlarla birlikte iftar yaptıklarını dile getiren Başkan Mustafa Alkayış, "Ramazan ayı birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı bir aydır. Bu mübarek ayda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, iftarlarda buluşmaya, gönül köprüleri kurmaya çalışacağız. İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'in talimatları ile tüm teşkilatımız sahadadır. Yoğun programına rağmen İl Başkanımız bizleri yalnız bırakmadı. AK Parti Adıyaman Merkez ilçe başkanlığı olarak Ramazan ayı boyunca her gün bir hemşerimizin evine misafir olmaya gayret göstereceğiz. Bugün Esentepe Mahallesi'nde oturan hemşehrimiz Mehmet Kendir'inin evine misafir olduk. Ramazan ayı boyunca da Adıyaman'ımızdaki belli başlı mahallelerimizde, hemşerilerimizle iftarda bir arada olacağız. Her zaman halkımızın içerisinde, milletimizle beraber siyaset yapıyoruz. Ramazan ayında bunun güzel bir imkanı olan sofralarımızı, muhabbetimizi paylaşıyoruz. Böylelikle bizim kadim değerlerimizden olan Ramazan'ı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, teşkilat olarak 9 ilçede aynı formatta Ramazan programı yaptıklarını belirterek, "Bu güzel organizasyondan dolayı merkez ilçe teşkilatına teşekkür ediyorum. Şu anda bir aylık Ramazan ayı çalışmalarını programladık. Kadın ve gençlik kollarımız kendi alanlarında, il ve ilçe teşkilatlarımız kendi alanlarında sahada çalışıyorlar. Her zaman halkımız ile bir aradayız. Tüm hemşehrilerimin Ramazan aylarını tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

AK Parti heyeti vatandaşların iftar sofrasına misafir oluyor

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Mustafa Alkayış, AK Parti, Adıyaman, Ramazan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti heyeti vatandaşların iftar sofrasına misafir oluyor - Son Dakika


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