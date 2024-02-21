AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyareti sırasında tramvay sürdü - Son Dakika
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Politika

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyareti sırasında tramvay sürdü

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler\'de esnaf ziyareti sırasında tramvay sürdü

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyareti sırasında tramvay sürdü. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Kurum, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

21.02.2024 21:38  Güncelleme: 21:48
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AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyareti sırasında tramvay sürdü

İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bahçelievler'de esnaf ziyareti sırasında tramvay da sürdü. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Kurum, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum, Bahçelievler Şirinevler Meydanı ve yaya yolunda esnafları ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum'a ziyaretleri sırasında Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve berberindeki heyet eşlik etti. Kurum, esnaf ziyareti sırasında döner kesip vatandaşlara ve basın mensuplarına ikram etti. Şirinevler Meydanı'nda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Murat Kurum, Başkan Bahadır ile birlikte tramvay sürdü.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyareti sırasında tramvay sürdü - Son Dakika
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