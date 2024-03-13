AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da Kentsel Dönüşümü Başlatacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da Kentsel Dönüşümü Başlatacak

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul\'da Kentsel Dönüşümü Başlatacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümü başlatacaklarını ve milletin derdine derman olmak için 1 Nisan'ı beklediklerini söyledi.

13.03.2024 21:23  Güncelleme: 21:42
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "81 ilde 365 bin konut üretmiş, 46 bin afet konutu yapmış, İstanbul'da 173 bin afete dirençli konut yapmış bir kardeşinizim. İstanbul'un 39 ilçesinde, 964 mahallesinde kentsel dönüşümü başlatacağız. Milletimizin derdine derman olmak için 1 Nisan'ı bekliyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ramazan ayının üçüncü gününde Bağcılar'da düzenlenen Gümüşhaneliler ile İftar Sofrası programına katıldı. Murat Kurum, iftar salonunda, Oybirliği Platformu adlı sivil toplum kuruluşunun standına da uğradı. Kurum, burada, eğitim amacıyla hazırlanan temsili oy pusulasına mühür bastı. Murat Kurum'a etkinlikte Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Bağcılar Gümüşhane Dernek Başkanı Ali Ağaç da eşlik etti.

"Milletimizin derdine derman olmak için 1 Nisan'ı bekliyoruz"

İstanbul'daki riskli yapıların acilen dönüştürülmesi gerektiğini belirten Kurum, "81 ilimizin eşit ve adil hizmet alması için 22 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz. 81 ilde 365 bin konut üretmiş, 46 bin afet konutu yapmış, İstanbul'da 173 bin afete dirençli konut yapmış bir kardeşinizim. İstanbul'un 39 ilçesinde, 964 mahallesinde kentsel dönüşümü başlatacağız. Biz dertliyiz. İstanbul'u ve sizleri çok seviyoruz. Bu şehrin insanıyla gönül bağımız var. Tek bir insanımızın kılına zarar gelsin istemiyoruz. Tek bir insanımızın incinmesini istemiyoruz. Bu dertle, İstanbul aşkıyla yollara düştük. 70 gündür İstanbullu kardeşlerimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bizden en çok ulaşım ve dönüşüm konusunda hizmet bekliyor. Kimse şüphe etmesin, milletimizin derdine derman olmak için 1 Nisan'ı bekliyoruz" diye konuştu.

"İstanbullular çalışan ile çalışmayanı, eser üreten ile üretmeyeni ayırt edecektir"

İstanbul'un depreme hazırlanması için acil adımların atılması gerektiğini vurgulayan Murat Kurum, metro hatlarını iki katına çıkaracağını söyledi. İBB'nin kaynaklarının İstanbullular için harcanmadığına dikkat çeken Kurum, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Mevcut İBB yönetimi 650 bin konutu ve deprem tedbirlerini gereksiz görüyor. Biz hazırız, İstanbul'u depreme hazırlayacağız. Birileri gereksiz görse de 650 bin konutu yapacağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Mevcut İBB yönetimi 5 yılda yeni bir metro ihalesi yapmadı. Yapılmış olanı da iptal ettiler. Sancaktepe'deki metro hattına hafriyat döktüler. 5 yılda hatırladığımız tek şey; algı, iftira. İstanbullu üzüldü, kırıldı. İstanbul'da ulaşım çile haline geldi. Vatandaşımızın huzurla seyahat ettiği bir İstanbul haline getireceğiz. İlk 5 yılda metro hattımızı iki katına çıkartarak 650 kilometreye çıkartacağız. İstanbullular 31 Mart'ta da çalışan ile çalışmayanı, eser üreten ile üretmeyeni, kadınları eşit görmeyen ile kadınlar için adil hizmet edenleri, İstanbul'un bütçesini reklamla çarçur edenler ile deprem konutlarına harcayanları ayırt edecektir. Milletimiz, 365 bin konut yapanı, kendini düşünen ile kentini düşüneni ayırt ederek 31 Mart'ta ona göre karar verecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da Kentsel Dönüşümü Başlatacak - Son Dakika

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