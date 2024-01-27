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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane'de saldırıya uğrayan üniversite öğrencisine yardım sözü verdi - Son Dakika
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane'de saldırıya uğrayan üniversite öğrencisine yardım sözü verdi

Kağıthane'de geçtiğimiz ay gece yarısı kaslı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, saldırganın bulunması için AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan yardım istedi. Kurum, olayın en kısa sürede çözüleceğini ve huzurlu bir yaşam sağlanacağını söyledi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane\'de saldırıya uğrayan üniversite öğrencisine yardım sözü verdi
27.01.2024 - 17:32,  Güncelleme: 17:36
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Kağıthane'de geçtiğimiz ay gece yarısı kaslı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayanüniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, gerçekleşen olayla ilgili saldırganın bulunması konusunda Kağıthane'de esnaf ziyareti yapan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan yardım istedi. Kurum, "En yakın zamanda inşallah yakalayacağız. Siz burada gecenin 12'sinde, 2'sinde evinize huzurla gideceksiniz" dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, bugün Kağıthane'de yaptığı esnaf ziyaretinin ardından sokakta yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti. Sohbet esnasında geçtiğimiz ay Kağıthane'de gece yarısı kasklı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin(20), Murat Kurum'un yanına gelerek gerçekleşen olayla ilgili saldırganın bulunması konusunda yardım istedi. Üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, "Saldırgan halen bulunamadı. Ben sokağa çıkamıyorum. Okula gidemiyorum, okul hayatım bitti. Sizden tek ricam destek olmanız" dedi.

Bunun üzerine Kurum, "En yakın zamanda inşallah yakalayacağız. Siz burada gecenin 12'sinde, 2'sinde evinize huzurla gideceksiniz. Sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz. Bütün birimlerle de uyum içerisinde çalışacağız. Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin" açıklamasında bulundu.

Kurum, ziyaretler sonrası buradan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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