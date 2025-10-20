AK Parti İl Başkanı Albayrak: "CHP bu ülkenin kalkınma tarihine engel olan zihniyet olarak anılacaktır"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova'daki Nadir Toprak Elementi Tesisiyle ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmeyi durdurma davası açması konusunda, "CHP bu ülkenin kalkınma tarihine engel olan zihniyet olarak anılacaktır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Beylikova'daki Nadir Toprak Elementi Tesisi'yle ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmeyi durdurma davası açtığına dair belgeler paylaşılmıştı. Beylikova'daki tesislere giden Bakan Albayrak, CHP'ye eleştirilerde bulunmuştu.

"CHP'nin bu ülkenin kalkınma hamlelerine karşı tutumu yeni değildir"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "CHP'nin bu ülkenin kalkınma hamlelerine karşı tutumu yeni değildir. Onların zihniyeti yerli ve milli anlayıştan uzaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi yerli üretimde, enerji ve madende kendi kendine yeten güçlü bir ülke haline getirmeye kararlıyız" dedi.

"Nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"

Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir. Beylikova sadece Eskişehir'in değil, Türkiye'nin geleceğidir. Bu tesis, savunma sanayinden enerjiye, uzay teknolojilerinden batarya üretimine kadar her alanda yerli üretimin kalbidir" ifadelerini kullandı.

CHP'yi eleştiren Albayrak, son olarak "Güzel şehrimiz Eskişehir'de bu zihniyet yıllardır; TOKİ, URAYSİM, Nadir Toprak Elementi gibi önemli yatırımları dahi engelleme çabasında. Bu yaptıklarına anlam vermek mümkün değil. Her şeye rağmen hiçbir siyasi engel, hiçbir itham, bu kararlı yürüyüşü durduramayacaktır. Eskişehir Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olacak; CHP ise bu ülkenin kalkınma tarihine engel olan zihniyet olarak anılacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR