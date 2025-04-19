AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Ziraat Türkiye Kupası Finali Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Ziraat Türkiye Kupası Finali Açıklaması

AK Parti İl Başkanı Albayrak\'tan Ziraat Türkiye Kupası Finali Açıklaması

Eskişehir AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanmasının ardından gelen eleştirileri yanıtladı ve Eskişehirspor'un önemine vurgu yaptı.

19.04.2025 11:19  Güncelleme: 11:21
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Eskişehir AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanacağı yönündeki kararın ardından ortaya çıkan eleştirilere tepki gösterdi.

Başkan Albayrak, "Haddini aşmayan eleştiriler başımızın tacı. Ancak, haddini aşan bazı yorum yapanlarla tek merkezden yönetilerek olayı farklı yerlere çabasında olan sözde danışmanlar ve ekürileri sizler Eskişehir'e ihanet eden toksik tiplersiniz" ifadelerini kullandı.

Başkan Albayrak, şehrin ve takımın geleceği için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulayarak,"Geçtiğimiz gün, Ziraat Türkiye Kupası finalinin şehrimizde olacağı duyurulmasının ardından konu epeyce gündem oldu. Haddini aşmayan eleştiriler başımızın tacı. Ancak, haddini aşan bazı yorum yapanlarla tek merkezden yönetilerek olayı farklı yerlere çabasında olan sözde danışmanlar ve ekürileri sizler Eskişehir'e ihanet eden toksik tiplersiniz... Eskişehirspor taraftarı bir vatandaş olarak, Eskişehirspor'umuzun ve şehrimizin geleceği için elimden geleni her fırsatta yapma çabası içerisindeyim, olmaya da devam edeceğim. Bizi üzen asıl nokta daha finalistler belli olmadan dahi şehirde yapılan 'kaos olur' algısının Eskişehir markasına zarar vermiş olmasıdır" dedi.

"Sanal medyadaki vandalca yorumlar asla kabul edilemez"

Futbolun kaynaştırıcı bir güç olması gerektiğini belirten Başkan Albayrak, "Bu tür organizasyonlar bir sonraki büyük organizasyonlar için referans niteliği taşır. TFF Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığımız görüşmelerde erken davranalım mantığıyla kendisinden 7 Eylül tarihindeki Türkiye - İspanya maçının şehrimizde oynanmasını talep etmiştik. Sağ olsun başkanımız ve ekibi de bizleri kırmadı ve ilk adım olarak Ziraat Türkiye Kupası final maçı Eskişehir'de olsun denilerek karar alındı. Futbol; yaş, cinsiyet, statü, siyasi görüş fark etmeksizin insanımızı buluşturan ortak bir payda, kaynaştırıcı bir güç olması gerekirken sanal medyadaki vandalca yorumlar asla kabul edilemez" diye konuştu.

"Eskişehirspor, duruş, kültür ve aidiyet biçimidir"

Geçmişte yaşanan haksızlıklara takılı kalmanın kimseye fayda sağlamayacağını ifade eden Albayrak, açıklamasında, "Eskişehirspor taraftarı olmak nasıl yıllardır Türkiye'ye tribün kültürünü öğretmek ve İstanbul hegemonyasına karşı bir duruşsa yine aynı şekilde bir o kadar da ülkeye örnek olmak ve misafirperver olmaktır. Eskişehirspor taraftarı olmak yalnızca bir takım tutmak değil; duruş, kültür ve aidiyet biçimidir. Özünde sadakat ve tutku yatar. Geçmişte Eskişehirspor'a yapılan haksızlıklara karşı çok haklı da olsak, zamanında bazı kendini bilmezlerin yaptıklarına bakarak geçmişe takılı kalmak kimseye bir kazanım sağlamayacaktır. Önümüze bakmalıyız. Çünkü bu mantaliteyle Eskişehirspor taraftarı en zor günlerde dahi takımına olan desteğiyle Türkiye'deki en büyük ve en vefalı taraftar grubu olmuştur. Bizi diğerlerinden ayıran temel özellik budur" ifadelerine yer verdi.

Final maçının başka bir şehre alınmasının kimseye bir faydası olmayacağını savunan Albayrak, yaşanan durumu tüm Eskişehirlilerin vicdanına bıraktığını ifade ederek, "Bu final maçında amacımız, Eskişehir'i futbol beşiği ve festivaller şehri haline getirmek adına bir adım daha atmak, bununla birlikte burada yaşayan esnafımızın, insanımızın ve evlatlarımızın kazanmasıydı. Final maçının şehrimizden başka bir şehre alınacak olması kime ne kazandırdı mantıklı bir şekilde düşünmek lazım. Yaşanan durumu tüm hemşehrilerimizin vicdanına bırakıyor, Eskişehirspor'umuza Manavgat Belediyespor karşılaşmasında başarılar diliyorum. Yolun açık olsun Şampiyon!" sözleri ile açıklamasını tamamladı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Ziraat Türkiye Kupası Finali Açıklaması - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • tahsin keçilioğlu:
    helal olsun başkan doğru ve yerinde bir açıklama 0 0 Yanıtla
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