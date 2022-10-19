AK Parti İl Başkanı Başaran: "Üyelerimizle yüz yüze görüşeceğiz"

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Bigadiç ve Sındırgı İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek teşekkür etti.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran; Havran, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık İlçe Teşkilat ziyaretlerinin ardından dün akşam Bigadiç ve Sındırgı İlçe Teşkilatlarına teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran'ın ilçe ziyaretlerine; İl Yönetimi, İlçe Koordinatörleri, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti Bigadiç İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve üyeleri ile Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

"2023'e kadar, durmak yok yola devam"

2023 seçimlerine kadar teşkilatlar olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirten AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Mitin öncesi ve sonrası ile teşkilat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Başaran konuşmasında; "Mitingimizin ardından herkes yorgun ama, durmak yok yola devam ediyoruz. Biz bu işe gönül koyduk. Allah nasip ederse 2023 hedefimize ulaşana kadar da devam edeceğiz. İlçe Teşkilatlarımızı niye ziyaret ediyoruz, açıkçası çok güzel bir hadise yaşadık. 8 Ekim Cumartesi günü Balıkesir'de Cumhurbaşkanımızı ağırladık. Miting hazırlıklarımızı, AK Parti Teşkilatlar olarak en ince ayrıntısına kadar hep birlikte değerlendirdik ve başarılı olduk. 2023 seçimlerine gidiyoruz. Her çalışmamızın olumlu sonuçlarının olması için hep birlikte maksimum seviyede gayret göstereceğiz. Onun için de tüm teşkilatlar olarak planlı çalışacağız, disiplinli çalışacağız, sonuçları değerlendirip eksik kaldığımız yer varsa orayı tamamlayacağız. Yanlış yaptığımız bir yer varsa orayı düzelteceğiz. Önemli olan, 2023'te seçim geldiğinde, onun akşamı veya ertesi günü bu mitingin ardından yaşadığımız mutluluğu, gönül rahatlığını yaşayabilelim. Cumhurbaşkanımız tekrar seçilmiş olsun. AK Parti milletvekilleri mecliste yeterli sayıya ulaşmış olsun. Türkiye'mizin geleceğinde, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürümesi noktasında gereken yatırımları da yapabilelim. Elhamdülillah miting bu noktada bizim için hem çalışma imkanı, hem de çalışırken yaptığımız işlerin sağlıklı yürümesini görmek açısından çok büyük bir kazanım oldu. Güzel bir çalışma neticesinde mitingimizi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızı Balıkesir'imize yakışan, yaraşır bir şekilde; hem AK Teşkilatlar olarak, hem de Balıkesirliler olarak karşıladık, ağırladık ve hasretimizi giderdik. Bu konuda sizlere, sizler nezdinde de tüm teşkilat mensuplarımıza, hemşehrilerimize çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın taktirini kazanmak çok güzel"

Mitingin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktirini kazanmanın mutluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Başaran, "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Büyükşehir Belediyemizde düzenlenen AK Parti İl Danışma toplantımıza tüm kademe başkanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle, önceki dönem milletvekili ve başkanlarımızla katılım sağladık. Cumhurbaşkanımız bizlere hitabında önemli bir konuya değindi. 'Balıkesir'de son 3-4 yıldır güzel bir tablo sergileniyor. Güzel bir birliktelik var. Bu birlikteliğinde meyvelerini aldığınızı görüyorum. Hepinize, Balıkesirlilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi. Bugün bu mitingin yapılış şekli, Balıkesir'e yapılan yatırımlar, birlikte, beraberce, samimi gayretlerle yapılan çalışmaların neticesi. Birlikte rahmet vardır. O gün Balıkesir o rahmetin bereketini açıkçası Cumhurbaşkanımızla beraber, hep birlikte yaşadık. Bunda herkesin alın teri, emeği var. Ben hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu ziyaretlerimizi de teşekkür ziyareti adı altında yapıyoruz. Bugüne anı olsun diye teşkilatımıza bir tablo hediye ediyoruz" dedi.

"Üyelerimizle yüz yüze görüşeceğiz"

AK Parti olarak yeni bir çalışma başlattıklarının altını çizen AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, konuşmasını şöyle devam etti.

"Tabi bu vesile ile Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın bizlere duyurduğu 'Yüz yüze üyelerimizi ziyaret' ederek görüşme programımızı başlattık. Tüm ilçe Teşkilatlarımız bu konuda bilgilendirildi ve Kasım ayı sonuna kadar, dolu dolu çok yoğun bir çalışmayla tüm üyelerimizi ziyaret edip yüz yüze görüşmelerimizi yapacağız. Teşkilat mensuplarımızın 3 kademesi, mahalle başkanlarımız, sandık başkanlarımız, yedek ve asil yönetimlerimizle bütün üyelerimizi yönelik tek tek ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah ziyaret edilmedik hiç kimse kalmayacak. Esas olan, aslolan şu. Ziyaretlerimizdeki ana amacımız üyelerimizle kucaklaşmak. 2023 hedefimize gönüllerimizi bir ederek yürümek. Bu çalışma yapılırken, yeni üye noktasında da üyelerimizin referanslarını alacağız. Bu konuda da çalışmamızı mutlaka yapacağız. Üyelerimizi dinleyerek, onların önerilerini ve eleştirilerini dikkate alarak, çalışmalarımızı ona göre yönlendireceğiz. Böylece çok daha güçlü, çok daha etkin bir teşkilat yapısına kavuşmuş olacağız. Birlikte hem rahmet vardır, hem bereket vardır. İnşallah 2023 seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlanıp, Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz, partimizi tekrar iktidar yapacağız. Sahada her an varlığımızı hissettireceğiz. Hepimizin, Cumhurbaşkanımızın bir vekili olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğimize ben inanıyorum. Bu gece buraya geldiğiniz için ben tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi - BALIKESİR