AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in toplu ulaşımda 120 dakika ücretsiz aktarma uygulamasına ilişkin teklifin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nda ret oyları sonucu reddedildiğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
Saygılı yaptığı açıklamada, yasal işleyişe göre ortada bir "ret" olmadığını ifade ederek, konunun manipüle edildiğini kaydetti.
Teknik kurulda sunum ve teknik analiz ile ilgili hiçbir bilgilendirme yapılmadığını belirten Saygılı, şunları kaydetti:
"Haklı olarak UKOME'de bilgi talep edilmiş ve tekrar görüşülmek üzere teknik kurula sevk edilmiştir. Bu acelelerinin ve dayanaksız açıklamalarının tek bir nedeni vardır, o da İzmir'deki istihkaklarını doldurmuş, yolun sonuna gelmiş olmalarıdır. Bu uygulamayı yeniden hayata geçirmek istemelerini samimi bulmuyorum. Ne derlerse desinler, iş yapmak yerine algı yönetme taktiğinde ısrarcı olduklarını görüyoruz."
Son Dakika › Politika › AK Parti İl Başkanı: İzmir'deki ücretsiz aktarma uygulaması manipüle ediliyor - Son Dakika
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