AK Parti İl Başkanı Erdem\'den \'Hoş geldin\' paylaşımı

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile fotoğraf paylaşıp 'Hoş geldin' mesajı yayınladı.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem paylaşımında "Millete hizmet yolunda 24. kuruluş yıldönümü töreninde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından aramıza katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanımız Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanımız Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanımız Malik Ercan'a rozet takdimleri gerçekleştirildi. Başkanlarımıza hoş geldin diyor, Aydın'ımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi. - AYDIN