AK Parti İl Başkanı Güngör, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan\'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Politika

AK Parti İl Başkanı Güngör, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, tebrik etti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve yönetim kurulu üyeleri Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Başkanı Güngör ve yönetim kurulunu, Başkan Arslan, AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz ve ilçe yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Başkan Arslan'a hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Güngör, ayrıca AK Partili ilçe Belediyeler arasında yerel seçimlere göre Türkiye 3'üncülüğü dolayısıyla teşekkür etti. Daha sonra il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda seçim süreci ve ilçede yapılması planlanan projeler hakkında istişare yapıldı - DENİZLİ