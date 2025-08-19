AK Parti İl Başkanı\'ndan Halefine Eğlenceli Eleştiri

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, katıldığı etkinliklerde dans ederken görüntüler veren halefi Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı, "Biz çalışmasını ve proje üretmesini iyi biliriz ama oynamasını bilmeyiz. Bir eksiğimiz de bu işte, ilk iş onu da öğreneceğiz" sözleriyle eleştirdi.

Büyükşehir Yasasının ardından Denizli il merkezinde kurulan iki merkez ilçeden birisi olan Merkezefendi Belediyesinin kurucu başkanı seçilen AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, katıldığı etkinliklerde dans ederken görüntüler veren halefi Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

Merkezefendi ilçesini en iyi şekilde imar ettiklerine işaret eden Şubaşıoğlu, çalışmalarını eleştirdiği halefi Şeniz Doğan'ı ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği bir mahalli müzisyen ziyaretinde hedefine aldı. "Bizim bir eksikliğimiz var, hemen oynamayı öğrenmemiz lazım" sözleriyle Başkan Şeniz Doğan'a gönderme yapan AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ziyarete katılan İlçe Başkanı ve partililere oynamayı bilip bilmediklerini sordu.

"Bilmiyorum" yanıtını alan Başkan Subaşıoğlu, "İlk iş hemen oynamayı öğreneceksin. Biz proje yaparız, biz çok çalışırız, biz çalışmasını iyi biliriz ama oynamayışını bilmeyiz. Bir eksiğimiz de bu işte. Merkezefendi'yi sıfırdan yaptık ama bir oynayamadık. Bir de oynamayı becerirsek tamam olacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ