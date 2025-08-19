AK Parti İl Başkanı'ndan Halefine Eğlenceli Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti İl Başkanı'ndan Halefine Eğlenceli Eleştiri

AK Parti İl Başkanı\'ndan Halefine Eğlenceli Eleştiri
19.08.2025 14:07  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a katıldığı etkinliklerde dans ederken ki görüntüleri üzerinden eğlenceli bir eleştiri yöneltti. Subaşıoğlu, 'Oynamayı bilmeyiz' diyerek Doğan'ı projelerden çok dans etme yeteneği ile hedef aldı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, katıldığı etkinliklerde dans ederken görüntüler veren halefi Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı, "Biz çalışmasını ve proje üretmesini iyi biliriz ama oynamasını bilmeyiz. Bir eksiğimiz de bu işte, ilk iş onu da öğreneceğiz" sözleriyle eleştirdi.

Büyükşehir Yasasının ardından Denizli il merkezinde kurulan iki merkez ilçeden birisi olan Merkezefendi Belediyesinin kurucu başkanı seçilen AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, katıldığı etkinliklerde dans ederken görüntüler veren halefi Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

Merkezefendi ilçesini en iyi şekilde imar ettiklerine işaret eden Şubaşıoğlu, çalışmalarını eleştirdiği halefi Şeniz Doğan'ı ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği bir mahalli müzisyen ziyaretinde hedefine aldı. "Bizim bir eksikliğimiz var, hemen oynamayı öğrenmemiz lazım" sözleriyle Başkan Şeniz Doğan'a gönderme yapan AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ziyarete katılan İlçe Başkanı ve partililere oynamayı bilip bilmediklerini sordu.

"Bilmiyorum" yanıtını alan Başkan Subaşıoğlu, "İlk iş hemen oynamayı öğreneceksin. Biz proje yaparız, biz çok çalışırız, biz çalışmasını iyi biliriz ama oynamayışını bilmeyiz. Bir eksiğimiz de bu işte. Merkezefendi'yi sıfırdan yaptık ama bir oynayamadık. Bir de oynamayı becerirsek tamam olacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Belediye, denizli, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı'ndan Halefine Eğlenceli Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife
Yapay zeka sıralamayı değiştirdi İşte yeni şampiyonluk tahmini Yapay zeka sıralamayı değiştirdi! İşte yeni şampiyonluk tahmini
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Fenerbahçe’de çilingir aranıyor Fenerbahçe'de çilingir aranıyor

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 14:09:24. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı'ndan Halefine Eğlenceli Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.