AK Parti İl Başkanı Saygılı'dan 28 Şubat açıklaması - Son Dakika
AK Parti İl Başkanı Saygılı'dan 28 Şubat açıklaması

AK Parti İl Başkanı Saygılı\'dan 28 Şubat açıklaması
28.02.2026 12:46
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinin yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İnsan Hakları Başkanı Tuğbanur Atılğan, Tanıtım ve Medya Başkanı Safa Narlı ile partililer de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan, 15 Temmuz ve 28 Şubat darbelerinin birbirinin benzeri olduğunu belirtti.

28 Şubat'ın sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan ve hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbe olduğunu aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur. Millet iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesinin kurumlarına sırf dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır. Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, İnsan Hakları, Politika, 28 Şubat, AK Parti, İzmir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
