AK Parti İl Başkanı Selmanoğlu: "Bizim siyaset anlayışımız seçimden seçime değil, her zaman milletimizle iletişim halinde olan bir anlayıştır"

08.03.2026 15:50  Güncelleme: 15:51
AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, "Bizim siyaset anlayışımız seçimden seçime değil, her zaman milletimizle iletişim halinde olan bir anlayıştır. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milletimizle birlikte yürümeye, Elazığ için çalışmaya ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Elazığ İl Teşkilatı, Ramazan ayında vatandaşlarla birebir temas kurmak ve şehrin nabzını yerinde tutmak amacıyla geniş kapsamlı bir saha çalışmasına daha imza attı. İl teşkilatının tüm kademelerinden yaklaşık 250 teşkilat mensubu, iki günlük program kapsamında eş zamanlı olarak Elazığ'ın farklı mahallelerinde 950 haneyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İl Başkanı Sencer Selmanoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalara AK Parti Elazığ milletvekilleri, belediye başkanı başta olmak üzere parti temsilcileri katıldı. Teşkilatın tüm kademelerinin sahada yer aldığı programda vatandaşlarla birebir temas kuran parti yetkilileri, vatandaşların talep ve beklentilerini dinlendi.

Yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, "AK Parti Elazığ teşkilatı olarak Ramazan ayının manevi huzurunu hemşerilerimizle birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tüm kademelerimiz sahada vatandaşlarımızın gönül sofrasına konuk oluyor. Geçtiğimiz günlerde AK Kadrolarımız 400 hanede eş zamanlı ziyaretler yapmıştı. Bu hafta da 550 haneye gidilerek rekor bir çalışmaya imza atıldı. Ben tüm teşkilat mensuplarımıza özverili çalışmalarından ötürü gönülden teşekkür ediyor, bizlere ev sahipliği yapan kadirşinas hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tabi şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bizler daima milletimizle iç içeyiz. AK Parti siyasetinin temelinde bu var. AK Parti olarak siyasetimizi masa başında değil, sahada, milletimizin yanında yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu milletle birlikte siyaset anlayışı doğrultusunda teşkilatlarımız her zaman sahada olmuştur. Bu anlayışla Elazığ'da teşkilatımızın tüm kademeleriyle iki gün içerisinde 950 haneyi ziyaret ederek vatandaşlarımızla gönül köprülerimizi daha da güçlendirdik. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini dinliyor, onların görüşlerini önemsiyor ve çözüm noktasında gerekli adımların atılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim siyaset anlayışımız seçimden seçime değil, her zaman milletimizle iletişim halinde olan bir anlayıştır. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milletimizle birlikte yürümeye, Elazığ için çalışmaya ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Aziz hemşerilerimize sağlık ve esenlikler diliyor, ibadetlerinin kabul olmasını niyaz ediyorum" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

