İl Başkanı Yıldırım Gölpazarı'nda 2023 seçimlerini ele aldı - Son Dakika
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İl Başkanı Yıldırım Gölpazarı'nda 2023 seçimlerini ele aldı

23.08.2022 09:53
İl Başkanı Yıldırım Gölpazarı'nda 2023 seçimlerini ele aldı

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı ilçe teşkilatını ziyaretinde, 2023 seçimleri için stratejik eylem planları üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, "Tüm teşkilatımızla sahada olacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı ilçe teşkilatını ziyaretinde, 2023 seçimleri için stratejik eylem planları üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, "Tüm teşkilatımızla sahada olacağız" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Gölpazarı'nda çeşitli temaslarda bulundu. Başkan Yıldırım'a İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz eşlik etti.

Ziyaretlerde ilk olarak dava arkadaşları ile bir araya gelen Başkan Yıldırım, teşkilat buluşmalarının önemine değindi. Yönetim olarak başarılı işler yaptıklarını belirten Yıldırım, "2023 seçimleri için stratejik eylem planları üzerinde çalışıyoruz. Bu çerçevede tüm teşkilatımızla sahada olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Sorunları çözmek için varız"

Ardından Gölpazarı mahalle ve muhtarları ile bir araya gelen Başkan Yıldırım, yapmış oldukları görev ve yüklenmiş oldukları sorumluluk itibariyle bütün muhtarlara müteşekkir olduğunu belirtti. Başkan Yıldırım konuşmasına şu sözlerle devam etti, "Hakikaten gecesini gündüzüne katan bu milletin derdi ile dertlenen ve tek gayesi milletimizin dertlerini çözmek olan bir liderimiz var. Siz muhtarlarımızın gerçekleşmesini istedikleri eksik gedik ne varsa onları konuşmaya geldik. Bizler sorunları çözmek için varız."

Ziyaretlerini tamamlayan İl Başkanı Yıldırım, Gölpazarlı vatandaş ve esnafla hasbıhal etmesinin ardından ilçeden ayrıldı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İl Başkanı Yıldırım Gölpazarı'nda 2023 seçimlerini ele aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl Başkanı Yıldırım Gölpazarı'nda 2023 seçimlerini ele aldı - Son Dakika
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