AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu; "700 günde Denizli\'ye hiçbir hizmet yapmadınız"

Acıpayam'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı'nda teşkilat mensupları bir araya gelirken, partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı ve gündeme ilişkin istişarelerde bulunuldu

Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, AK Parti Acıpayam Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı gerçekleştirildi. Yoğun katılımla düzenlenen toplantıya AK Parti Ekonomi İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Şahin Tin ve Cahit Özkan ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Programda, CHP üyeliğinden istifa ederek AK Parti'ye katılan vatandaşlara rozetleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Katılımcılar, partiye yeni katılan üyeleri tebrik ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Üretimi arttıracağız"

Programın açılış konuşmasında, Türkiye'de ki emekli sayısının 17 milyonu geçtiğini ve bu emekli sayısının ekonomik sorunlara yol açtığını ifade eden AK Parti Ekonomi İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "17 milyon emekli sayısı normal mi? Hayır. Peki biz bu problemden kaçacak mıyız? Hayır. Biz çözeceğiz. Bundan yirmi iki sene önce en düşük emekli maaşı dolar bazında bakarsak 60 dolar seviyesindeydi. Bağkur'lu, çiftçi veya SGK'lı diye ayrılıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 600 dolar seviyelerinde. Yeterli mi? Yetmez. Ama ekonomide şöyle bir kural vardır; para dağıtarak refahı arttıramayız. Eğer Merkez Bankası para basıp da para dağıtarak refahı arttırmak mümkün olsaydı, dünyada fakirlik olmazdı. Her devletin Merkez Bankası vardır. Kağıt da bedava. Basar basar dağıtır, fakirlik giderdi. Refahı arttırmanın tek yolu vardır. Üretimi arttırmak. Yumurta sayısını arttırmak. Et miktarını arttırmak. Konut miktarını arttırmak. Şimdi seferberliğimizi bu yönde yönelttik. Çünkü şunu biliyoruz. Eğer o üretim miktarlarını arttırmadığımız zaman sadece maaşları arttırırsak, yaklaşık bir ay içinde verdiğimiz paranın tamamı zam olarak benim vatandaşımın elinden alınır. Seferberliğimiz o şimdi. Daha çok üretmek. Daha çok mal, daha çok ürün, daha çok konut. 500 bin konut seferberliği başladı. Ardından 500 bin daha gelecek. Yetmedi ardından bir 500 bin daha gelecek. Geçen gün gördünüz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı o deprem bölgesindeki konutlarla ilgili. 20 yıl vadeli, 2 yıl ödemesiz, 0 faiz. Peşin ödersen 400 bin lira ev sahibi oluna biliyor" şeklinde konuştu.

"Acıpayam Teşkilatı Denizli'nin en güçlü Teşkilatlarından"

Denizli Ak Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu yaptığı açılış konuşmasında, "Acıpayam teşkilatı, AK Parti Genel Merkezimizin ve Denizli İl Başkanlığımızın vermiş olduğu tüm görenleri ilk sıralarda yerine getirdi. Biz de merak ediyorduk. Acıpayam Teşkilatı Denizli'nin ve bütün ilçelerimizin arasında en güçlü ilçelerden birisi oldu. Nasıl bu kadar güçlü olabilirler diye bizler hep merak ettik. Bugün bu salonda bizlere bunun cevabını veriyorsunuz. Acıpayam, gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, ana kademe üyelerimizle, muhtarlarımızla, mahalle başkanlarımızla, sandık başkanlarımızla, Acıpayam'ın sesini bu salondan bütün Türkiye'ye yükselecek. Acıpayam İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız ve bütün gençlerimiz 2025 yılında Acıpayam'da bin'den fazla hemşehrimizi üye kaydı yaptılar, onları dava arkadaşlarımız olarak aramıza katılar ve büyük bir başarıya imza attılar. Şimdi 2026 yılına geldik. Acıpayam Teşkilatının 2026 yılında ki yeni üye hedefi bin 500 kişi. Hayırlı olsun. Bu ekip, bu salon, buradaki coşku, buradaki heyecan bize bin 500'ü değil hatta 2026 yılında Acıpayam'da 2 bin 500 yeni hemşehrimizi saflarımıza katacağımızın en büyük işareti" dedi.

"700 günde Denizli'ye hiçbir hizmet yapmadınız"

AK Parti olarak her daim seviyeli siyaset yapmayı özen gösterdiklerini ifade eden Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Bugüne kadar ben CHP İl Başkanına hiçbir şekilde cevap vermedim. Ama maalesef geçtiğimiz günlerde CHP İl Başkanı Bakanımız Nihat Zeybekçi'ye haddini aşarak birçok ithamda bulunmuş. Bugün burada ona cevap veriyorum. Sizler Nihat Zeybekçi'nin adını ağzınıza almadan önce hakkinizi bilin. Nihat Zeybekçi demek köprülü kavşaklar demektir, İncilipınar Parkı demektir, Adalet Parkı demektir, teleferik demektir, Kayak Merkezi demektir, Ornaz Vadisi demektir, Seyir Tepesi demektir, Acıpayam'a doğalgaz demektir ve Denizli'nin tüm ilçelerine TOKİ demektir. Siz önce hitinizi bilin. Siz önce, önce 'Ekosistem' diye kurduğunuz ve tüm Türkiye'den çaldığını 560 milyar TL'nin hesabını verin. Siz Antalya'da, Manavgat'ta ki baklava kutularının Euro'ların hesabını verin. Siz İstanbul Beşiktaş'ta seçtiğiniz 3 Belediye Başkanının hırsızlıktan, yolsuzluktan, rüşvetten hapisse girmesinin hesabını verin. 2004 yılında Nihat Zeybekçi'nin önderliğinde Ak Parti kadrolarıyla bu şehre vurulmuş olan neşterin hep beraber şahitleriyiz. Denizli Büyükşehir Belediyesinin CHP'ye geçmesinin üzerinden 700 gün geçti. Bir şeyler unutuldu ama bugün buradan sizleri hatırlatmak isterim, Denizli'de Emniyet Köprülü Kavşağı 100 günde yapıldı. YSE Köprülü Kavşağı 100 günde yapıldı. Bakırlı Köprülü Kavşağı 100 günde yapıldı. Hepsi de şeffaf şekilde panolara asılan 100 günden başlayan geri sayımla tüm Denizli'yi duyurduk. Şimdi 700 günde hiçbir şey yapılmadı. Bu şehre hiçbir hizmet yapılmadı. Çünkü sizin yapmaya niyetiniz yok" ifadelerini kullandı.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. Üyeler ve vatandaşlar görüş, öneri ve taleplerini dile getirirken, parti yöneticileri de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Program, karşılıklı istişarelerin ardından sona erdi. - DENİZLİ