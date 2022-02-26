AK Parti İl Başkanı Yıldırım, görevden uzaklaştırılan Şahin'i eleştirdi - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Yıldırım, görevden uzaklaştırılan Şahin'i eleştirdi

26.02.2022 12:56
AK Parti İl Başkanı Yıldırım, görevden uzaklaştırılan Şahin'i eleştirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2 aylığına görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımı eleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2 aylığına görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımı eleştirdi. Başkan Yıldırım, "Bırakın kazanmayı artık Bilecik'ten aday bile olamazsınız" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyede yaşanan rüşvet olayının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 2 aylığına geçici olarak görevden uzaklaştırması sonrası sosyal medya hesabından, "Biz gülmeye devam edeceğiz. Biz dimdik ayaktayız" ifadelerini paylaştı. Şahin'in paylaşımına tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şahin'in geçen Temmuz ayında Bodrum'dan 8 milyon lira değerinde lüks villa satın almasına atıfta bulundu. Yıldırım, "Yaptıklarınızdan utanmıyorsunuz, üstelik milletin aklıyla alay eder gibi sürekli biz gülmeye devam edeceğiz diye algı yapmaya çalışıyorsunuz. Bodrum'daki villanızda keyif yaparken gülmeye devam edersiniz tabi. Ama inanın Bilecik halkı gülmüyor. Siz sadece bu şehir de yaşayan insanların paralarını çalmadınız üç yılda geleceklerini de çaldınız. Bilecik'in şansı diye çıktığınız bu yolda bu şehrin hayallerini yıktınız" ifadelerine yer verdi.

"Bırakın kazanmayı artık Bilecik'ten aday bile olamazsınız"

Başkan Yıldırım, Şahin'in görevden uzaklaştırma kararının ardından yaptığı basın açıklamasında, "Ben hala Bilecik halkının seçtiği belediye başkanıyım. ve kısa bir süre sonra tekrar başkanları olacağım. Sonra bir dönem daha başkanları olacağım. Sonra kendimi emekliye ayıracağım" ifadelerini eleştirerek, "Kısa sürede Bilecik'i düşürdüğünüz halden utanmalısınız. Bilecikli esnafların, iş insanlarının vicdanlarında açtığınız yaraları hatırlarsanız gülmeye devam edemeyeceğinizi anlarsınız. Geldiğiniz günden beri seçildiğiniz makamın ağırlığını ne kendiniz ne ekibiniz anlayamadı, kaldıramadı da. Geçici alınan kararın, yargı süreci ile tamamlandığında er ya da geç adalet yerini, sizlerde ettiklerinizi bulacaksınız. Bir de yüzünüz kızarmadan Bilecik halkı beni destekliyor diyerek tekrar seçim kazanma hayalleri kuruyorsunuz. Bırakın kazanmayı artık Bilecik' ten aday bile olamazsınız" dedi.

"Sizi sadece yanınızda avantayla tuttuğunuz üç beş bankamatik memuru destekliyor"

Başkan Yıldırım, "Sizi ne Bilecik halkı destekliyor ne de emekleriyle o koltuğa sizi oturtan partinizin kademeleri. Sizi sadece yanınızda avantayla tuttuğunuz üç beş kişi destekliyor. Daha durun bunlar iyi günleriniz insan içine çıkamayacaksınız. Bu şehir bu ihaneti unutmaz" ifadeleriyle sözlerine son verdi. - BİLECİK

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Semih Şahin, AK Parti, Bilecik, Bodrum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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