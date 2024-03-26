AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Güney ve Çardak ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Güney ve Çardak ilçelerini ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Güney ve Çardak ilçelerini ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçime kısa bir zaman kala ilçe teşkilatlarına destek vermeye devam ediyor. Güney ve Çardak ilçelerini ziyaret eden İl Başkanı Güngör, 'Güney ve Çardak'ta 1 Nisan'da gerçek belediyecilik devam edecek' dedi.

26.03.2024 15:13  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçime kısa bir zaman kala ilçe teşkilatlarına destek vermeye devam ediyor. Güney ve Çardak ilçelerini ziyaret eden İl Başkanı Güngör, "Güney ve Çardak'ta 1 Nisan'da gerçek belediyecilik devam edecek" dedi.

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçime kısa bir süre kala ilçeleri ziyaret etmeye devam ediyor. İlçe teşkilatlarının yerel seçim hazırlıklarını yerinde gören İl Başkanı Güngör, başkan adaylarının seçim çalışmalarına da destek veriyor. İlçe ziyaretlerine ilk olarak Güney ilçesinden başlayan Güngör, ilçe meydanında düzenlenen mitinge katıldı. Daha sonra Çardak İlçesine geçen İl Başkanı Güngör, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ile birlikte Çardak'ta ilçe sakinlerini ve esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Başkan Güngör, yaptığı açıklamada; "Güney ve Çardak'ta 1 Nisan'da gerçek belediyecilik devam edecek. Cumhur İttifakı kazanacak, Çardak kazanacak. İlçelerimizde bizleri büyük sevgi ve destekle karşılayan Aziz milletimize sonsuz teşekkür ediyorum. Seçime çok az bir zaman kaldı. İlçelerdeki Cumhur İttifakı adaylarına halkın gösterdiği büyük teveccühü görünce bütün yorgunluğumuz geçiyor. Tüm teşkilat üyelerimizle birlikte sahadayız. İnşallah büyük farklarla kazanacağız. 20'de 20'ye kararlıyız. Durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Güney ve Çardak'ta AK Parti belediyeciliği ile gerçek belediyecilik devam edecek" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

AK Parti, Çardak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Güney ve Çardak ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:56 İstanbul Ümraniye’de Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temeli atıldı İstanbul Ümraniye'de Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı
15:09 Gazze’de havadan yardım faciaya dönüştü: 18 ölü Gazze'de havadan yardım faciaya dönüştü: 18 ölü
15:04 TİP, Gökhan Zan’ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı TİP, Gökhan Zan'ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
14:43 Hatay’da otomobil ile tır çarpıştı Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı! Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
15:29 Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
15:14 Putin misilleme mi yaptı ABD’de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi Putin misilleme mi yaptı? ABD'de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
12:21 8 kişilik erkek grubunun bekarlığa veda partisini, kadın olmadığı için reddeden mekana 80 bin TL para cezası kesildi 8 kişilik erkek grubunun bekarlığa veda partisini, kadın olmadığı için reddeden mekana 80 bin TL para cezası kesildi
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 16:21:59. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Güney ve Çardak ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement