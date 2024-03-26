AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Güney ve Çardak ilçelerini ziyaret etti

Politika

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçime kısa bir zaman kala ilçe teşkilatlarına destek vermeye devam ediyor. Güney ve Çardak ilçelerini ziyaret eden İl Başkanı Güngör, "Güney ve Çardak'ta 1 Nisan'da gerçek belediyecilik devam edecek" dedi.

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçime kısa bir süre kala ilçeleri ziyaret etmeye devam ediyor. İlçe teşkilatlarının yerel seçim hazırlıklarını yerinde gören İl Başkanı Güngör, başkan adaylarının seçim çalışmalarına da destek veriyor. İlçe ziyaretlerine ilk olarak Güney ilçesinden başlayan Güngör, ilçe meydanında düzenlenen mitinge katıldı. Daha sonra Çardak İlçesine geçen İl Başkanı Güngör, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ile birlikte Çardak'ta ilçe sakinlerini ve esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Başkan Güngör, yaptığı açıklamada; "Güney ve Çardak'ta 1 Nisan'da gerçek belediyecilik devam edecek. Cumhur İttifakı kazanacak, Çardak kazanacak. İlçelerimizde bizleri büyük sevgi ve destekle karşılayan Aziz milletimize sonsuz teşekkür ediyorum. Seçime çok az bir zaman kaldı. İlçelerdeki Cumhur İttifakı adaylarına halkın gösterdiği büyük teveccühü görünce bütün yorgunluğumuz geçiyor. Tüm teşkilat üyelerimizle birlikte sahadayız. İnşallah büyük farklarla kazanacağız. 20'de 20'ye kararlıyız. Durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Güney ve Çardak'ta AK Parti belediyeciliği ile gerçek belediyecilik devam edecek" dedi. - DENİZLİ