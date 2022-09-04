Zihni Çalışkan: "Devletimiz gençlerin yanında olmaya devam ediyor" - Son Dakika
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Zihni Çalışkan: "Devletimiz gençlerin yanında olmaya devam ediyor"

04.09.2022 13:45
Zihni Çalışkan: "Devletimiz gençlerin yanında olmaya devam ediyor"

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Eskişehir'deki yurt kapasitesinde yaklaşık yüzde 30'luk bir artış yapıldığını ve yurt talep eden bütün öğrencilerin isteklerinin karşılandığını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Eskişehir'deki yurt kapasitesinde yaklaşık yüzde 30'luk bir artış yapıldığını ve yurt talep eden bütün öğrencilerin isteklerinin karşılandığını açıkladı.

Türkiye için hayalleri ve hedefleri olan gençler için gayretlerinin devam ettiğini belirten Çalışkan, "Gençlerimiz bizim kıymetlilerimiz. Devletimiz, ülkemiz için hayalleri ve hedefleri olan genç kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyor. Şehrimizdeki yurt kapasitesine göz gezdirecek olursak, geçtiğimiz dönemlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda 3 bin 575 erkek öğrenci, 8 bin 488 kız öğrenci olmak üzere toplam 12 bin 63 öğrenci kardeşimize hizmet verilmekteydi. 4'ü erkek öğrenci yurdu, 7 tanesi kız öğrenci yurdu olmak üzere toplamda 11 yurt ile ilimizde bulanan üç üniversitemizin bulunduğu lokasyonlarda öğrencilerimizin barınma sorunları giderildi. Bunların yanı sıra Sivrihisar ilçemizde yine 164 erkek öğrenci kapasiteli yurt bulunmakta. Ayrıca ilçemizde kız öğrencilerimiz için de yurt planlanmış olup, 107 kız ve 208 erkek öğrenci kapasiteli yurdun çalışmaları tamamlanarak, en kısa sürede hizmete devam edilecek" dedi.

"Yurt kapasitelerindeki yüzde 30'luk artışla taleplerin tamamı karşılandı"

Pandemiden dolayı son 2 yıldır tüm dünyanın eğitim ve ekonomide birçok aksaklık yaşadığını dile getiren Çalışkan, "Yaşanan aksaklıklardan öğrencileri kardeşlerimiz etkilenmesin ve kira baskısını hissetmesinler diyerek, Gençlik ve Spor Bakanlığımız harekete geçti. Yeni eğitim-öğretim döneminde yurt kapasitesinde yaklaşık yüzde 30'luk bir artış yapıldı ve şehrimizdeki yurt kapasitesinde 15 bin 449 yatak kapasitesine ulaşıldı. Söz konusu artış ile 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde ilimizdeki üniversitelerin kontenjan sayıları da baz alınarak, yeni dönemde üniversitelere yerleşecek öğrencilerin tamamının Bakanlığımız yurtlarına yerleşmesi planlanmıştır. Yapılan yurt başvuruları dikkate alındığında, yeni kontenjanlar ile planlanan hedefe ulaşılmış, yurt talep eden tüm öğrencilerimizin istekleri karşılanmıştır. Öğrencilerimiz üzerinden boş algı peşinde koşanlara, yaptığımız icraatlar en büyük cevabımızdır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, AK Parti, Türkiye, gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Zihni Çalışkan: 'Devletimiz gençlerin yanında olmaya devam ediyor' - Son Dakika

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