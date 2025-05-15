AK Parti İnsan Hakları Kampı Kızılcahamam'da Düzenlenecek

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı, 16-18 Mayıs'ta Kızılcahamam'da istişare ve eğitim kampı düzenleyecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın başkanlığında gerçekleştirilecek kampa, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kollarında görev yapan insan haklarından sorumlu il başkan yardımcıları katılacak.

Yalçın'ın açılış hitabıyla başlayacak kampta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Harun Çelik, AK Parti MKYK Üyesi Arzu Silin Günaydın da konuşmacı olarak yer alacak.

Yaklaşık 250 katılımcıyla gerçekleşecek kampta, AK Parti'nin insan haklarına dair yaklaşım, ilke ve perspektifleri teşkilat mensuplarıyla paylaşılacak.

Teşkilat mensuplarının insan hakları konularındaki bilgi düzeylerini artırmayı ve güncel gelişmelere dair farkındalıklarını güçlendirmeyi hedefleyen kamp, yapılacak atölye çalışmalarıyla farklı kademelerde görev yapan teşkilat mensupları arasında tanışma, kaynaşma ve tecrübe paylaşımına da imkan sağlayacak.

Yeni dönemde insan haklarını ilgilendiren temel meseleler, dijital dünyanın insan haklarına etkisi ve gelişen yapay zekanın insanla ilişkisi değerlendirilen programlarda, çocukların dijital dünyadaki güvenliği, dijital ortamda ortaya çıkan adaletsizlikler, eşitsizlikler, özgürlükler ve mahremiyet konuları da tartışılacak.