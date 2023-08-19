AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Tevfik Göksu düşünülüyordu - Son Dakika

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Tevfik Göksu düşünülüyordu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Tevfik Göksu düşünülüyordu
Son Güncelleme: 19.08.2023 14:11

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından, AK Parti'nin çıkaracağı aday merak konusu oldu. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, adaylık üzerine değil adanmışlık üzerine siyaset yaptıklarını belirtti. Göksu, İBB'de AK Parti'nin vekili olduğunu ve isminin konuşulmasının doğal olduğunu ifade etti. Göksu, rakiplerinin ittifak yapmasının sonucu etkilemeyeceğini, kendi argümanlarıyla seçime hazırlanacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı için yeniden aday olacağını açıklamasının ardından gözler AK Parti'nin çıkaracağı adaya çevrilmiş durumda. Adaylık için ismi geçen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "AK Parti geleneğinin siyaset anlayışı adaylık üzerine değil adanmışlık üzerine yaparız. Üzerimizdeki bir sorumluluktur, sorumluluğun hakkını verip gerisi takdir deyip geçeriz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'NİN ADAYLARI ARASINDA GÖSTERİLİYORDU

AK Parti'nin gelecek sene yapılacak yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkarabileceği adaylar arasında gösterilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldığı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İBB'DE AK PARTİ'NİN VEKİLİYİM, İSMİMİN KONUŞULMASI DOĞAL"

tv100 yayınında "İBB Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Göksu, "AK Parti geleneğinin siyaset anlayışı adaylık üzerine değil adanmışlık üzerine yaparız. Meseleyi kariyer planlaması olarak değil, dava meselesi olarak görürüz. Üzerimizdeki bir sorumluluktur, sorumluluğun hakkını verip gerisi takdir deyip geçeriz. Ben İstanbul'da 3 dönemdir belediye başkanıyım, AK Parti'nin en yüksek oyuyla seçilen belediye başkanıyım, İBB'de AK Parti'nin vekiliyim. Doğal olarak ismimiz konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

"ONLARIN İTTİFAK YAPIP YAPMAYACAĞININ ÖNEMİ YOK"

"Ekrem Bey'in olası bir ittifaka girmesi halinde bu seçim sonucunu nasıl şekillendirir?" sorusuna Göksu, "Biz AK Parti olarak bugüne kadarki bütün siyasi mücadelemizde elbette rakiplerimizin ne yaptığını ince sık eleriz ama onların ne yaptığından çok kendimiz hangi bulgularla hangi parametrelerle seçime gideceğiz bakarız. Şimdi onlar ittifak yapar mı diye değil kendi argümanlarımızla seçime hazırlanacağız biz buna bakıyoruz" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Tevfik Göksu düşünülüyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Tevfik Göksu düşünülüyordu - Son Dakika
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