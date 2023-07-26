AK Parti, İstanbul için anket çalışması yapıyor

Her fırsatta 2024 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerden güçlü bir şekilde çıkmaları gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan için en çok önem arz eden illerin başında hiç kuşkusuz ki İstanbul geliyor. Hal böyleyken AK Parti'nin İstanbul için kimi aday göstereceği de merak konusu... Kulislerde adaylık için Murat Kurum, Tevfik Göksu, Fahrettin Koca ve Şadi Yazıcı isimleri ön plana çıkıyor. Farklı dinamikleri olan megakenti kazanacak bir adayla seçime gitmeyi hedefleyen AK Parti'nin bir anket çalışması hazırlığında olduğu öğrenildi.

39 İLÇENİN TAMAMINI KAPSAYACAK

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; yapılacak anket çalışması 39 ilçenin tamamını kapsayacak. Çalışmadan elde edilecek sonuçların ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı ve özellikle AK Parti'nin düşük oy aldığı ilçelerden çıkacak sonuçların adayı belirleme hususunda etkili olacağı gelen bilgiler arasında...

"FETRET DEVRİ" VURGUSU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Her fırsatta isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenen ve İstanbul'un birçok noktada hizmetten mahrum kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılışta "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri'ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresince hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden hep beraber çıkartacağız" ifadelerini kullanmıştı.

PEKİ VİTRİNE ÇIKAN İSİMLER KİMLER?

Şuana kadar adaylık için vitrine çıkan 4 isim var. Bunlar Murat Kurum, Tevfik Göksu, Fahrettin Koca ve Şadi Yazıcı...

Murat Kurum: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un özellikle deprem bölgesinde ortaya koyduğu gayret ve mücadele adaylık için isminin ön plana çıkmasında önemli bir etken oldu.

Tevfik Göksu: Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da adaylık için ismi geçenlerden... Özellikle İBB meclisinde muhalefet tarzıyla adından söz ettiren Göksu'nun da 2024 yılında AK Parti'nin İBB adayı olabileceği konuşuluyor.

Şadi Yazıcı: Adaylık için konuşulan bir diğer isim Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı... Sosyal medyayı aktif kullanan ve gerek teknoloji konusunda yaptığı çalışmalar gerekse gençlerle iyi bir iletişimi olan Şadi Yazıcı'nın Kadir Topbaş ekolüne yakın bir isim olması şansını artırıyor. Hatırlanacağı üzere İBB'nin Tuzla'daki bir açılışında sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Yazıcı, öfkeli bir grubun saldırısına uğramıştı. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da dik duruşundan dolayı Şadi Yazıcı'ya teşekkür etmişti.

Fahrettin Koca: Kulislerde adaylık için bu isimler ön plana çıkarken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi de muhtemel adaylar arasında anılmaya başlandı. Ancak Bakan Koca'nın adaylık konusundaki tavrı henüz net değil.