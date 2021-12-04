Üye Girişi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu

04.12.2021 00:49

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu Kabaktepe, "Sosyal sorumluluk değil, sosyal zorunluluk olarak görüyoruz" AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engelli vatandaşlarla buluştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu

Kabaktepe, "Sosyal sorumluluk değil, sosyal zorunluluk olarak görüyoruz"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engelli vatandaşlarla buluştu. Kabaktepe, "Engelli kardeşlerimiz için yapacağımız şeyleri sosyal sorumluluk değil, sosyal zorunluluk olarak görüyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Şişli'deki AK Nokta'da görev yapan engelli parti üyeleriyle bir araya geldi. Kabaktepe, üyeleri tek tek selamladıktan sonra kendilerine gül ve hediye paketi verdi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençleri de kırmayan Kabaktepe, daha sonra standın başına geçerek partiye üye olmak isteyen vatandaşların kaydını aldı. Burada bir konuşma yapan Osman Nuri Kabaktepe, engellilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaları sosyal sorumluluk olarak değil, bir zorunluluk olarak gördüklerini ifade etti.

"Sosyal sorumluluk değil, sosyal zorunluluk olarak görüyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Engelli kardeşlerimizle ilgili yapacağımız şeyleri bir sosyal sorumluluk bağlamında değil, sosyal zorunluluk olarak görüyoruz. Yani öyle bir şeyin lütfedilmesi gibi değil, yapmamız gereken, nefes almak gibi, yemek yemek gibi, adam atmak gibi, zorunlu bir eylem olarak görüyoruz. Bunun için Anayasal düzenlemeleri 2002, 2003 yılından beri yapmaya gayret ediyoruz. Bazen boş zaman dolduralım, vakit boş şuraya gidelim denir ya işte bu o manada yapılacak bir çalışma değildir. Bunu yapmazsak olmaz. Engelli kardeşlerimizle ilgili tüm çalışmalarımızı kesinlikle olması, gerçekleştirilmesi, yerine getirilmesi zorunlu olan çalışmalar ve faaliyet alanları olarak görüyoruz. Bu sebeple engelli yasasını ilk hükümetimiz döneminde çıkarabildik. Bu sebeple Anayasamızda pozitif ayrımcılıkla ilgili bir şeyler yapabildik. Onun için engelli kardeşlerimizin hem kamu hem de özel istihdamda belli kotalarla çalıştırılma zorunluluğuna dair birtakım düzenlemeleri yapabildik. Bugünden sonra da hem kentlerimizin engelsiz bir kent haline getirilip yaşanabilir kılınması hem de ülkemizin engelsiz bir ülke haline gelmesi için yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz. Bundan sonra da hep beraber daha güzel şeylere imza atacağız. Bu farkındalık gibi vesilesiyle tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu dünyayı, bu ülkeyi, bu şehri beraber paylaşıyoruz, tüm kardeşlerimizle birlikte aynı eşitlik, duygu, hakkaniyet ve hep birlikte yaşamak zorundayız" diye konuştu.

"Bugün çok mutluyuz, hep böyle olalım İnşallah"

Programa katılan bir engelli annesi, "Bugün çok mutluyuz, iyi ki varsınız. İnşallah hep böyle olalım. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun" dedi. Engelli parti üyelerinden Emircan Satlık ise, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mutluyum. Başkanımız bize gül ve bir de paket verdi" diyerek duygularını ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu

İstanbul, AK Parti, Engelli, Şişli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı 15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor 14:13 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!

Son Dakika Haberleri
00:48 Yabancılar artık "Made In Turkey" ifadesini kullanamayacak
00:45 50 yaşındaki adamın, 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası sokağı ayağa kaldırdı
00:32 Volkan Demirel'den taraftara çağrı: Beşiktaşlılık adına rica ediyorum
00:31 Ağaçların arasında intihar etti
23:52 Asgari Geçim İndirimi'nde düzenleme kabul edilirse maaş alan herkesin yüzü gülecek
23:51 Prof. Dr. Ertuğrul'a aşı karşıtlarından tehdit: Seni asacağız
23:20 Metin Feyzioğlu'na Suavi'den şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır
23:20 Rıdvan Dilmen, hakem atamalarıyla ilgili gerçeği ifşa etti
23:00 Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SİHA sitemi
22:47 Kasımpaşa maçında Beşiktaş'ta iki cezalı, bir sakat var
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar         
15:00
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira         
11:47
Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler         
10:49
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi         
10:45
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 00:56:26. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement