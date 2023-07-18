AK Parti, İYİ Parti'ye Bursa'daki olaylar için tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti, İYİ Parti'ye Bursa'daki olaylar için tepki gösterdi

18.07.2023 21:12

Bursa'da akaryakıt zamlarını protesto etmek için yapılan basın açıklaması sonrası İYİ Parti ile polis arasında yaşanan arbedeye AK Parti tepki gösterdi. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, olayı provokasyon olarak nitelendirerek, muhalefetin bu şekilde olmaması gerektiğini belirtti. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise olayları 1980 darbesine benzetti ve müsaadesiz bir şekilde il başkanlığına baskın yapılmasını kınadı.

Bursa'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından akaryakıt zamlarını protesto etmek için yaptığı basın açıklaması sonrası polisle arbede yaşayan İYİ Parti'ye tepki gösterildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Bursa'da talihsiz bir olay yaşandığını söyledi.

İYİ Parti İl Başkanlığının organizasyonunda İYİ Parti Bursa milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ile Hasan Toktaş'ın katılımıyla adeta korsan siyaset yapılmak istendiğini belirten Mesten, "Açık bir provokasyon yapmak istediler. Milletvekilliği sıfatına güvenerek polisimize saldırdılar. Biz bu görüntüleri başka partilerde de ne yazık ki daha önce görmüştük." dedi.

Milletvekili olarak TBMM çatısı altında görev yapan milletvekillerine bu davranışları yakıştıramadığını ifade eden Mesten, "Siyaset üretemediklerinden olsa gerek, seçim öncesi 'kumar masası' diye ifade ettikleri masalardan kalktıktan sonra kendilerini adeta millete ispat etmek için ne yapacağını bilmez bir vaziyette siyaset ürettiklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Osman Mesten, demokrasilerde muhalefetin en tabii hak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir zorbalıkla il başkanlığımıza girmeye çalıştılar. Muhalefet hakkınızı kullanıyorsunuz. Basın açıklaması yapıyorsunuz, yaptınız ama zorla il başkanlığına girmeye çalışmak ne demek? Milletvekilliği, il başkanı sıfatına haiz olan, hukuki ve demokratik zeminde siyaset yapan bir kimsenin tenezzül edeceği davranışlar değildir. Ben milletvekili olarak bu olayı organize eden milletvekillerini, il başkanını da buradan kınadığımı ifade etmek istiyorum. Provokasyona sonuna kadar hayır diyorum."

"Muhalefet etme bu şekliyle olmamalı"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da bugün çok üzücü bir hadise yaşandığını aktardı.

Demokrasi kültüründe olmaması gerekenlere şahit olduklarını vurgulayan Gürkan, "Normal muhalefetin yapması gereken basın açıklaması yapıldıktan sonra, izinsiz bir şekilde müsaade alınmadan, bildirilmeden, il başkanlığımıza baskın yapılmasına şiddetle kınıyoruz. Protesto etme bu şekliyle olmamalı. Muhalefet etme bu şekliyle olmamalı." dedi.

Bugün yaşanan olayları 12 Eylül 1980 darbesinde yaşanan olaylara benzeten Gürkan, "Özellikle gazi meclisimizde temsil etme sıfatını kazanmış olan iki milletvekilinin ve ardından il başkanının ve 100'e yakın vatandaşın toplanarak il başkanlığımıza girmeye çalışması çok üzücü olmuştur. " ifadelerini kullandı.

Gürkan, partililerin il başkanlığına girmelerine müsaade etmeyen polislerin görevini yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle herhangi bir kargaşaya sebebiyet vermemesi için emniyet tedbiri alan emniyet güçlerimize bizatihi saldırılması, onların itilip kakılması ve ardından da onların suçlanmasını da esefle kınıyoruz. Çünkü emniyet güçlerimizle herhalükarda içeriye girilmeye kalktığı takdirde çok daha büyük olayların gelişmesini önlemek için yapmış oldukları bu emniyet önlemlerinin onlar tarafından da provoke edilmesini üzülerek izlemiş olduk."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
İYİ Parti, ÖTV zamlarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için dava açtı İYİ Parti, ÖTV zamlarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için dava açtı

İYİ Parti, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, İYİ Parti'ye Bursa'daki olaylar için tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
22:01 Galatasaray, Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu
21:57 3 dakikada 2 gol yediler! Galatasaray, Sturm Graz'a yenildi
21:14 Belediye personelleri arasında silahlı kavga: 2 ölü
21:10 Belediye personelleri arasında silahlı kavga! Çay içmeye güvenlik kulübesine çağırdı, ikisi de canlı çıkamadı
21:09 İYİ Parti, akaryakıta yapılan ÖTV zammının iptali için Danıştay'da dava açtı
21:09 Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokovesd'i 4-0 mağlup etti
21:05 Beşiktaş kaldığı yerden devam! Hazırlık maçındaki rakibini adeta sahadan sildi
20:58 Sedat Peker'in Instagram Paylaşımı 'Dönüş' Sinyali Olarak Yorumlandı
20:54 Seçimlerden 2 ay sonra sessizliğini bozan Sedat Peker'den "Yeni yaşında öz yurdunda olacaksın" paylaşımı
20:53 Süper Lig 2023-2024 sezon planlaması belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2023 22:26:52. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti, İYİ Parti'ye Bursa'daki olaylar için tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement