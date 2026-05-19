AK Parti İzmir'de Bayramlaşma ve Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti İzmir'de Bayramlaşma ve Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti İzmir\'de Bayramlaşma ve Danışma Meclisi Toplantısı
19.05.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programda konuşan İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti'nin millete hizmetkar olma davası olduğunu vurgulayarak, İzmir'de daha güçlü olma hedefiyle daha fazla çalışacaklarını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre parti binasında düzenlenen programa AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Programda konuşan Saygılı, büyük bir davanın mensupları olduklarını belirtti.

AK Parti'de millete efendi olma değil, millete hizmetkar olma davasının bulunduğunu kaydeden Saygılı, "Liderliğini Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bu kutlu yürüyüşte bizlere düşen görev çok nettir, daha fazla çalışmak, daha fazla sahada olmak, daha fazla gönüle dokunmak." ifadelerini kullandı.

Saygılı, il teşkilatı olarak hedeflerinin bulunduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Bizim bir iddiamız var. İzmir'de daha güçlü olacağız. İzmir'de daha fazla gönle gireceğiz. İzmir'de AK Parti bayrağını daha da yukarıya taşıyacağız. Ama bunun yolu bellidir. Daha çok çalışacağız. Daha çok sahada olacağız. Daha çok gönül kazanacağız. Unutmayın. Bu hareketin mayasında samimiyet vardır. Bu hareketin ruhunda millet sevgisi vardır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir'de Bayramlaşma ve Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır
Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor 'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK’nın gücüne güç kattı HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK'nın gücüne güç kattı
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
15:44
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü Yanındaki kadından kan donduran ifade
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade
15:23
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
14:58
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 17:43:20. #.0.4#
SON DAKİKA: AK Parti İzmir'de Bayramlaşma ve Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.