AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı Gençlerin Sorularını Yanıtladı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübü'nün konuğu oldu. Saygılı, gençlerin kentsel dönüşümden, CHP'nin İzmir'de ceketimizi koysak kazanırız yaklaşımına, yatırımların engellendiği algısına kadar pek çok konudaki sorusunu içtenlikle yanıtladı.

Buluşmaya AK Parti MKYK Üyesi Emir Yasin Kekeç ve AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak da katıldı. Başkan Saygılı; gençliğin siyaseti yorumlaması, yaşadığı ülkenin, şehrin meselelerine kafa yormasının önemli olduğunu vurgulayarak; "Gençliğin sesi, geleceğin müjdecisidir. Onların sesi kadar gür çıkar; ne kadar çok siyasete katılırlarsa, gelecek o kadar güzel olur, Türkiye o oranda gelişir ve büyür." dedi.

Ceketlerini koysalar kazanırlar mı?

İl Başkanı Bilal Saygılı, gençlerin; "CHP'nin İzmir'de ceket koysa kazanacağı doğru mu?" sorusuna "İzmir, hassasiyetleri olan insanlarla doludur. Kimsenin diktesini kabul etmeyecek, özgür akıllarla doludur. Eğer siz böyle bir yerde, 'Ceketimi koyar kazanırım' zihniyeti taşıyorsanız yanılırsınız. Mantık dışı yaklaşımlarla, icraatcı olmayan, halkına hizmet vermeyen; belediyeciliğiniz dans etmek, konser vermek, heykelden geçiyorsa; bir gençlik merkezi yapmayı düşünmüyor, gençlerin gideceği kütüphaneleri düşünmüyorsanız, gençlerin vakit geçireceği yerlere hiç kafa yormayıp 2-3 ezberlenmiş söylemle belediyecilik yapıyorsanız. Bu zihniyete en keskin yanıtı gençler, sizler vereceksiniz. Aklen, fikren; her görüşten, düşünceden gencimizin buna en doğru cevabı vereceğine inancım tam." sözleriyle yanıt verdi.

Dönüşüme duyarsızlar

Platform üyesi gençlerin CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüme bakışını, çalışmalarını yeterli bulup bulmadığı sorusuna; "Duyarsız buluyorum." ifadesiyle karşılık veren Başkan Saygılı, şunları söyledi: "İzmir'deki yapıların yüzde 91'i depreme dayanıklı değil. İzmir gibi bir büyük şehirde kentsel dönüşüm çalışması yapmazsanız, insanların canı ile dalga geçmiş olursunuz. Ben kimseye katil demem. Bu tam olarak, duyarsız kalmak TOKİ aracılığıyla on binlerce konut yaptık; onlarınsa temellerini attıkları ama sorunlar yumağı haline gelen dönüşüm hikayeleri var. Karşıyaka'da, Bornova'da kooperatif adı altında çalışmaları var. Önceki dönem Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na davul zurna eşliğinde temel attırdılar. Daha su basmalarını tamamlayamadılar. Örnekköy örneği ortada. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kentsel dönüşümü sadece mecliste ve söylemlerinizde ifade edip icraata dönüştürmezseniz, bu konuda daha uzun yıllar konuşuruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün değil, dün değil, 10 yıl, 20 yıl değil; 30 yıl önce de bunu söylüyordu. Kentsel dönüşüm için kurdu TOKİ'yi. Çok başarılı örnekler de verdi. Vatandaşların faizsiz bir şekilde kentsel dönüşümde evini değiştirmesi ve yeni binaya geçmesi sağlandı. Düşünebiliyor musunuz cebinizde 100 bin TL var, 100 bin TL'ye 10 yıllığına, 120 aya bölüp faizsiz ev sahibi olabildiler. AK Parti olarak biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kazanırsak kentsel dönüşümün nasıl olduğunu hep birlikte yaşayacak göreceğiz."

Saygılı; İzmir Büyükşehir Belediyesinin Örnekköy dönüşümündeki beton ve demir eksiliği konusunu gündeme taşıyan öğrencilere ise; "O konuda suç duyurusunda bulunduk, Çevre Şehircilik il Müdürlüğü'de araştırma yaptı ve yıkım kararı aldı. Yıkıldı da Bir şeyin yıkılması bizi mutlu etmez. Ama yanlış bir şey olup da doğruymuş gibi pazarlamak bizi rahatsız eder. Kooperatifin nasıl yapılandığına girmiyorum, o teknik bir konu. Yargının konusu. Yanlış demir yanlış beton kullanırsanız sonrasında ne olacağı belli. Bundan dolayı bir karar alındı. Önce kabul etmediler. Sonra yıktılar. Tekrar yapmaya çalışıyorlar. Umarız; gerekeni yaparlar." sözleriyle yanıt verdi.

Ezberlerle gerçekleri gölgeleyemezsiniz

CHP'nin İzmir'de yıllardın hükümetin yatırımlarını engellediği algısının gündeme geldiği buluşmada, gençler bunun doğru olup olmadığını sorunca, Başkan Saygılı şu bilgileri verdi; "İnsanın hayata en ıskaladığı konu ezberdir. Ezberlenmiş ifadeler gelişimi engeller. Matematik yanlış söylemez. 4 çarpı 4, 16'dır. Devletin göndermiş olduğu bütün yatırımları anlatmaya zaman yetmez. Son 4.5 yılda hükümetimizin İzmir'e direk göndermiş olduğu para 5.5 milyar dolar. Peki 21 yıldır ne kadar yatırım yaptık? O günkü kurlarla yaptığımız çalışmalarla, 1.3 Trilyon TL. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini biliyorsunuz. Devletin ne kadar ödediği belli. Biz konsere karşı değiliz ama yatırımların devlet tarafından yapıldığı bir yerde, tek bir konser için 50 Milyon TL harcıyorsanız, bunu iddia edemezsiniz. Bir tek projenizi bitiremiyorsanız; bunu iddia edemezsiniz. Bunun için ortaya bir yatırım çıkarmaları, önce kendilerinin çalışması lazım." - İZMİR