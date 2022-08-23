AK Parti'li Sürekli'den "kültür kompleksi" açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Sürekli'den "kültür kompleksi" açıklaması

23.08.2022 16:06
AK Parti'li Sürekli'den "kültür kompleksi" açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Alsancak Tekel Fabrikası'nın dönüştürüldüğü Kültür Kompleksi Projesi'nin 2023'ün ilk aylarında hizmete alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Alsancak Tekel Fabrikası'nın dönüştürüldüğü Kültür Kompleksi Projesi'nin 2023'ün ilk aylarında hizmete alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Sürekli, yaptığı açıklamada AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için gittiği Ankara'da kentin projeleriyle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüğünü kaydetti.

İzmir'deki yatırımların bakanların takibinde olduğunu, kentin ihtiyacı olan yeni projelerin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de paylaşma fırsatı bulduklarını ifade eden Sürekli, "Önümüzdeki birkaç ayın içinde bakanlarımızı İzmir'de yeni gelişmelerle birlikte ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Alsancak Tekel Fabrikası'nın dönüştürüldüğü Kültür Kompleksi Projesi'ni çok önemsediğini belirten Sürekli, şunları kaydetti:

"Tarihi yapı, gereksiz tüm eklentilerinden kurtularak çevre düzenlemeleriyle birlikte kentin merkezinde bir nefes alma alanı, bir kültür-sanat odağı olacak. 2023'ün ilk aylarında açılması hedeflenen projede sona yaklaşılıyor. İzmir, Bakanımız Sayın Ersoy'un bizzat ilgilendiği projeyle kendisine yakışır bir kültür ve sanat kompleksine kavuşmuş olacak."

Bakan Ersoy ile Ödemiş Arasta Çarşısı'nın restorasyonu ile ilgili de görüştüklerini aktaran Sürekli, Çeşme Turizm Projesi ile ilgili planlarda ise sona gelindiğini vurguladı.

Kerem Ali Sürekli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile de İzmir'deki adliye binalarına ilişkin istişarede bulunduklarını bildirdi.

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AK Partili Sürekli: 'Sandıktan sandığa değil, sahadan sahaya' AK Partili Sürekli: 'Sandıktan sandığa değil, sahadan sahaya'
Kaynak: AA

Kerem Ali Sürekli, Alsancak, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Sürekli'den 'kültür kompleksi' açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AK Parti'li Sürekli'den "kültür kompleksi" açıklaması - Son Dakika
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