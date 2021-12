AK Parti İzmir Teşkilatı esnafa "Yeni Ekonomik Modeli" anlattı - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanlığının koordinasyonunda eş zamanlı devam eden ilçe ziyaretleri kapsamında ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyesi teşkilat mensupları esnafla bir araya gelerek "Yeni Ekonomik Modeli" anlattı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Çiğli İlçe Teşkilatını ziyaretinin ardından Köyiçi Mahallesi'ndeki esnafla bir araya geldi.

Hükümetin uygulamaya koyduğu "Yeni Ekonomik Modeli" anlatan broşürleri dağıtan Sürekli, şunları kaydetti:

"2002'den bugüne bu ülkede çok şey değişti. Devrim niteliğinde işler, yatırımlar yaptık. Taşın altına her zaman elimizi koymasını bildik. Küresel ya da içimizde yaşanan her krizden sağ salim, hatta güçlenerek çıkmayı bildik. Bugün de aynını yapıyoruz. Kur, faiz ve fiyat artışı tezgahını görerek, durdurmayı başardık. Kurdaki anormallik, geçtiğimiz pazartesi son buldu. Bugün reel sektörün borcu geçtiğimiz dönemlere göre daha düşük. Kamunun borcu vardı şimdi azaldı. Açılan iş yeri sayısı kapananların çok daha üzerinde. Çalışan kesime soluk aldıracak tedbirler aldık. Asgari ücrete tarihinin en yüksek artışını uyguladık. Üzerindeki vergi yükünü azalttık. Birlik beraberliğimizle her şeyin üstesinden geleceğimizi bir kez daha gördük. Her şey çok daha güzel olacak."

Alanda olmaya devam ettiklerini aktaran Sürekli, "2021'i geride bırakırken, pandemi başta olmak üzere tüm olumsuzluklardan büyüyerek çıkıyoruz. Ekonomik hedeflerimizi yakaladık. Ekonomide kur, faiz ve fiyat artışı oyununu gördük. Bir oyunu daha tersine çevirdik. 2002'de 119,6 milyar lira olan bütçemizi 2022'de yaklaşık yüzde 1500 büyüterek 1,7 trilyon liraya yükselttik. Vatandaşımızın, çalışan kesimin alım gücüne yönelik destek ve artışlarımız sürüyor. Bu devletin ve milletin omuz omuza verdiğinde nelere kadir olduğunu bir kez daha gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.