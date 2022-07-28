Başkan Sürekli, esnafla buluştu, teşkilat ziyareti yaptı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, gönül seferberliği programı çerçevesinde, Buca'daki 6. Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Oto tamircilerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Sürekli, ardından AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı ile Çiği İlçe Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla buluştu

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen gönül seferberliği programları çerçevesinde AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Buca ve Gaziemir'in sınırındaki 6. Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği toplantıya; İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan ve Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Sami Özdaş da katıldı.

Esnafın toplantıya katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Başkan Sürekli, esnafa büyük önem verdiklerini söyledi.

Esnafa yönelik ciddi kolaylıklar sağlandığını hatırlatan Başkan Sürekli, "Hiçbir hükümet döneminde verilmeyen destekleri verdik ve esnafımızın yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. İşte bu desteklerin de katkısıyla gerek esnafımızın gerek sanayimizin gerekse de diğer sektörlerin çarkları yaşanan zorluklara rağmen durmadı ve dönmeye devam etti" diye konuştu.

Başkan Sürekli, yatırımların önemine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır durmadan Türkiye için çalıştığını dile getiren Başkan Sürekli, "Son 20 yılda yapılanların anlamını bugün daha iyi anlıyoruz. Türkiye teknolojiden savunmaya, altyapıdan sağlığa kadar birçok alanda çağ atladı. Yatırım ve hazırlıklarımızı dikkatle yaptık. Eğer bu yatırım ve hazırlıklar olmasaydı, Türkiye, dünyanın içinde olduğu krizden çok daha fazla etkilenecekti. Ülkemiz 2001'den çok daha zor bir halde olacaktı. Elbette vatandaşımızı, esnafımızı enflasyon karşısında ezdirmemek için önlemlerimizi alıyoruz ve bu çalışmalara devam da edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diploması ortada. Ukrayna ve Rusya arasında yaşananlara ilişkin hep net oldu ve her iki ülkeye karşı da düşüncelerini açıklıkla söyledi. Sonuçta kazanan biz olduk. Dünyanın tahıl krizi yaşamasının önüne geçti. Dünyanın neresinde mazlum varsa inancına milletine bakmadan yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Sürekli, daha sonra iş yerlerini ziyaret etti, çalışanlarla görüştü. Gaziemir İlçe Başkanlığına geçen Başkan Sürekli, burada ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluştu. AK Parti'nin her koşulda ve her zaman alanlarda olduğunu vurgulayan Başkan Sürekli, "Bizim için seçim çalışmaları, seçim biter bitmez başlar. Seçim dönemine gelinceye kadar da çalışmalarımızı tamamlarız. Cumhurbaşkanımıza layık teşkilatlar olmaya çalışıyoruz. Tecrübeli bir siyasetçi olarak ifade etmek isterim ki milletimizin teveccühünden oldukça memnunuz. İnsanların el sıkmasından olumluyu da olumsuzu da anlarız. Çok şükür milletimizin gönlünde AK Parti var. Saha ve teşkilat çalışmalarımıza, geçmiş dönem buluşmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Güçlü kadrolarımıza, azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Günün devamında Başkan Sürekli; seçim işleri, teşkilat, Ar-Ge ve eğitim başkanlıkları tarafından düzenlenen eğitim ve istişare programında teşkilat mensuplarıyla buluştu. Sürekli, yaz sıcaklarının en yoğun hissedildiği bugünlerde dahi AK Parti teşkilatının, İzmir'in 30 ilçe ve bin 294 mahallesinde yoğun bir faaliyet içinde olduğunu ve çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti. - İZMİR