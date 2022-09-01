AK Parti İzmir'in düzenlediği vefa buluşmalarında 3 yıl geride kaldı - Son Dakika
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AK Parti İzmir'in düzenlediği vefa buluşmalarında 3 yıl geride kaldı

01.09.2022 10:41
AK Parti İzmir'in düzenlediği vefa buluşmalarında 3 yıl geride kaldı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin göreve gelmesinin hemen ardından, AK Parti'nin farklı kademelerinde görev yapan teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirdiği vefa buluşmalarında 3 yıl geride kaldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin göreve gelmesinin hemen ardından, AK Parti'nin farklı kademelerinde görev yapan teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirdiği vefa buluşmalarında 3 yıl geride kaldı. Mahalle teşkilatından milletvekillerine kadar her kademede görev yapan partililerle buluştuklarını ifade eden Başkan Sürekli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vefaya çok önem veriyor. Kendileri 20 yıldır, ülkemize, milletimize ve ideallerimize hizmet ediyor, vefa gösteriyor. Şimdi sıra bizde, milletimize hizmet etmeye devam edecek, Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuzu ödeyeceğiz ve 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı seçtireceğiz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığında, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın katılımlarıyla düzenlenen "Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" programında, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, geçmiş dönemlerde il genel meclisi üyeliği yapan teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

"Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuzu ödeyeceğiz ve 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı seçtireceğiz"

Vefa buluşmalarını ilk olarak Haziran 2019'da başladıklarını ve mahalle teşkilatından milletvekillerine kadar her kademede görev yapan partililerle buluştuklarını hatırlatan Başkan Sürekli, "Partimizin kuruluşundan bu yana birçok dava ve yol arkadaşımız farklı kademelerde görev aldı, milletimize, partimize hizmetleri oldu. Büyük çoğunluğu ilk günkü aşkla davamıza ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönül bağını sürdürüyor. AK Partimiz için vefa yalnızca bir semt adı değildir. Vefa unutmamaktır, kapıları örtmemektir. Hemhal olmak, anlamak, beraber olabilmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vefaya çok önem veriyor. Kendileri, 20 yıldır ülkemize, milletimize ve ideallerimize hizmet ediyor, vefa gösteriyor. Şimdi sıra bizde, milletimize hizmet etmeye devam edecek, Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuzu ödeyeceğiz ve 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı seçtireceğiz" dedi. Geçmiş dönemlerde il genel ve büyükşehir meclis üyeleri, il yöneticileri, ilçe başkanları, belde belediye başkanları, belde başkanları ve ilçe belediye başkanları olmak üzere toplam 822 kişilik gruba yönelik vefa buluşmalarını tamamladıklarını söyleyen Başkan Sürekli, bölge buluşmaları çerçevesinde geçmiş dönem mahalle başkanlarıyla bir araya geleceklerini kaydetti.

AK Parti'nin hizmet, yatırım ve projelerle dolu 20 yıllık bir siyasi parti olduğunu dile getiren Başkan Sürekli, "Türkiye bu süreçte adeta çağ atladı, alt yapıdan savunmaya, sağlıktan ekonomiye, insan haklarından sosyal devlet yapısına kadar onlarca reforma imza attık. Çağın gereklilikleri, ülkemizin ve milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda bu reformlara yenilerini ekliyoruz. Milletimiz bu hizmetlerin hepsini gayet iyi biliyor. Başta muhalefet partisi lideri olmak üzere bazı çevrelerin savurduğu tehditlere milletimiz en güzel cevabı seçimlerde verecektir. Ülkemizin kazanımlarını, yatırım ve reformların devamlılığını sağlayacak kararı verecek iradeye sahip olan milletimiz, bu tehditler karşısında korkup sinecek değil. Onlar tehditlerini savura dursun biz azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı yılmadan usanmadan sürdüreceğiz" diye konuştu.

Vefa buluşmalarının önemine vurgu yapan Milletvekili Ceyda Çankırı Bölünmez da, "Bu toplantılarda, kıymetli büyüklerimizin tecrübelerini dinliyoruz ve deneyimlerin aktarılmasına büyük önem veriyoruz. İzmir'e iktidarımız sürecinde önemli eserler kazandırdık. Birçok badireyi birlikte atlattık. Karşımızdakiler şeytanın bile aklına gelmeyecek argümanlarla siyaset yapıyor. Güçlü duruşumuzu birlikteliğimize borçluyuz. Önümüzdeki en önemli seçim 2023 ve sonrasında bu kararlı duruşumuzu gördüklerinde ben inanıyorum ki taşlar yerine konulacaktır. Unutmayalım ki bu bizim için çok önemli bir dava, şu anda ortaya konulan oyun sadece 6'lı masa değil, masanın altından masayı yönetenler ve Cumhurbaşkanımıza oynanan oyunların sizlerle üstesinden geleceğiz. Ben inanıyorum ki sizlerin de desteğiyle önce 2023'te sonra da 2024'te başarılı olacağız. Kıymetli İl Başkanım Kerem Ali Sürekli ile ekibine bu programları büyük bir samimiyetle düzenledikleri ve vefa ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir'in düzenlediği vefa buluşmalarında 3 yıl geride kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir'in düzenlediği vefa buluşmalarında 3 yıl geride kaldı - Son Dakika
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