AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, "Vefa Buluşması" programına katıldı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Vefa Buluşması" programı kapsamında geçmiş dönemde belediye başkan adayı olarak görev alan partililerle bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sürekli'nin katılımıyla, seçimlerden bu yana ilçelerdeki yerel hizmetler, sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, "karınca modeli" çalışmalarında 'keşke, AK Parti'nin adayına oy verseydim' diyenlerin sayısının giderek arttığını gördüklerini belirtti.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül'de 100'ncü yıl söylemlerini de değerlendiren Sürekli, "Soyer, göreve geldiği andan itibaren krizlere ve sorunlara imza attı. Genel siyaset yapmayı seviyor. Ama sevmekle kalmıyor. Tarihi gerçekleri yok sayacak kadar ileri gidiyor. Osmanlı'yı, atalarımızı bir kalemde silecek kadar ileri gidiyor. 100'ncü yıl kutlama bahanesiyle, Atinalı dostlarıyla ortak mesajlarını veriyor. Tepkiler büyüyünce de televizyon kanallarını gezerek kendini aklamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Sürekli, CHP idaresindeki ilçelerde büyük bir düş kırıklığının hakim olduğu ve bunu CHP'li belediyelerin ve genel merkezlerinin yaptırdığı araştırmaların da doğruladığı ileri sürdü.

İzmir'de yaşayanların büyükşehir ve ilçelerde CHP'nin hizmetinden memnuniyet duymadığını savunan Sürekli, "Sorunlar, İzmirlilerin boyunu aştı. Bugün 'keşke' deme noktasına geldilerse, bizlerin sorumluluğu da artıyor demektir. Bunu unutmamalıyız." açıklamasında bulundu.

Sürekli, 2023 genel seçimlerinde ilk hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtirerek, İzmir'i temsil edecek vekil sayısını arttırmak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yaptıkları yapacaklarının teminatı olan, sayısız eser ve reforma imza atmış bir parti olarak 2024'te de şehirlerimizi, ilçelerimizi, insanımızı bu marifetsizlerin eline bırakmayacağız. Bunu başarabilecek güç bizde var. İşte tam da burada birliğimizi, dirliğimizi elden bırakmadan yola devam diyorum."