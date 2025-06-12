AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan CHP'ye Toplu İşten Çıkarma Tepkisi - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan CHP'ye Toplu İşten Çıkarma Tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkanı\'ndan CHP\'ye Toplu İşten Çıkarma Tepkisi
12.06.2025 13:25  Güncelleme: 13:27
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplu işten çıkarmaları eleştirerek, CHP'nin yönetim anlayışını ve mali krizini sorguladı. Saygılı, yapılan bu eleman çıkarmalarının sorumlusunun CHP'li yöneticiler olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki toplu işten çıkarmalara yönelik, "Bugün belediyenin içine düştüğü mali kriz, bizzat CHP'li yönetimin yıllardır süregelen savurganlığının, liyakatsiz kadrolaşmasının ve siyasi hesaplarla yapılan keyfi işe alımların sonucudur. Milletvekillerinizin, genel başkan yardımcılarınızın ve Ankara'dan gelen talimatların etkisiyle belediyeyi bankamatik personelle doldurdunuz. Şimdi bu yanlışların bedelini, gariban emekçilere ödetiyorsunuz" açıklamasında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplu işten çıkarma kararı sonrası AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan açıklama geldi. Başkan Saygılı, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan toplu işten çıkarmalar, CHP Belediyeciliğinin iflas ettiğini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Binlerce emekçiyi bir gecede ya da zamana yayarak işinden, aşından etmek; ne bir yönetim başarısıdır ne de vicdana sığar! Sayın Cemil Tugay, göreve gelir gelmez, önceki dönemin yanlışlarını gerekçe göstererek emekçiyi kapının önüne koymakla sorumluluktan kaçamaz. Bugün belediyenin içine düştüğü mali kriz, bizzat CHP'li yönetimin yıllardır süregelen savurganlığının, liyakatsiz kadrolaşmasının ve siyasi hesaplarla yapılan keyfi işe alımların sonucudur. Siz, belediyeyi partinizin arka bahçesi haline getirdiniz! Milletvekillerinizin, genel başkan yardımcılarınızın ve Ankara'dan gelen talimatların etkisiyle belediyeyi bankamatik personellerle doldurdunuz. Şimdi bu yanlışların bedelini, gariban emekçilere ödetiyorsunuz. Tunç Soyer döneminde, siyasi sadakat esas alınarak yapılan binlerce keyfi atama, CHP'nin İzmir'i nasıl yönettiğinin en somut göstergesidir. Sayın Cemil Tugay da bugün, geçmiş dönemin tüm bu sorumsuzluklarının faturasını işçiye kesmeye çalışmaktadır" dedi.

"İzmirlinin parasını bu kişilere maaş olarak öderken vicdanınız neredeydi?"

Belediyede çalışmadan maaş alan bankamatik personelinin olduğunu, bu kişilerin CHP genel merkezindeki üst düzey isimlerin referansıyla işe girdiğini belirten Başkan Saygılı, "Sorumlu işçi midir? Elbette hayır! Sorumlu sizsiniz! Buradan soruyorum: Belediyenin kasası boşaltılırken siz neredeydiniz? Başka bir siyasi partide miydiniz? Madem belediyede bankamatik personel vardı göreve gelişinizin üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede, İzmirlinin parasını bu kişilere maaş olarak öderken vicdanınız neredeydi? Bu atamaların talimatını veren milletvekilleri ve genel merkez yöneticileri şimdi neden susuyor? CHP'li belediyecilik, İzmir'de sınıfta kalmıştır. Ne halkı ne de emekçiyi kandırabilirsiniz. Yönetemiyorsunuz, batırıyorsunuz; sonra da birbirinize suç atarak halkın aklıyla alay ediyorsunuz. Şimdi basın toplantısı düzenleyip hangi bahanelerle kendinizi aklamaya çalışacaksınız? Eski yönetim mi, ekonomi mi, hükümet mi diyeceksiniz? Saklandığınız bahanelerle İzmirlileri kandıramazsınız. Göreve geldiğiniz ilk günden bu yana anlattığınız bu söylemlerle, ancak kendinizi kandırırsınız. AK Parti olarak bu işçi kıyımının takipçisi olacağız. İzmir halkı da yapılan bu büyük vebalin hesabını, günü geldiğinde sandıkta soracaktır. Hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, AK Parti, Ekonomi, izmir, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan CHP'ye Toplu İşten Çıkarma Tepkisi - Son Dakika

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