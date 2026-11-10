AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, 88. yıl dönümü mesajında Cumhuriyet vurgusu yaptı - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, 88. yıl dönümü mesajında Cumhuriyet vurgusu yaptı

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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Saygılı, Atatürk'ün hatırasına sahip çıkmanın onu günlük siyasi tartışmalara konu etmekle değil, Cumhuriyet'i yaşatmak ve güçlendirmekle mümkün olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, Atatürk'ün milletin bağımsızlık iradesine önderlik ettiğini, Cumhuriyet'in temellerini attığını belirtti.

Atatürk'ün milletin ortak hafızası ve tarihinde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Saygılı, onun hatırasına sahip çıkmanın, onu günlük siyasi tartışmaların konusu haline getirmekle değil, Cumhuriyet'i yaşatmak, güçlendirmek ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde emanet etmekle mümkün olduğunu kaydetti.

Saygılı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir dönemini birbirinden koparmadan, ecdadın bütün mirasına sahip çıkarak geleceğe yürümenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ortaya koyduğumuz her eser, bilimden teknolojiye, savunma sanayisinden eğitime kadar attığımız her adım, Cumhuriyet'imizi daha ileriye taşıma irademizin bir parçasıdır. Çünkü Cumhuriyet'e sahip çıkmak, onu her alanda güçlendirmek ve milletimizin refahını yükseltmekle mümkündür."

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkAK PartiPolitikaGüncelİzmirSon Dakika

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